15 % Dividendenwachstum & Innovative Industrial Properties bietet langfristig mehr als 3 % Dividendenrendite!

Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) kommt derzeit auf ca. 3 % Dividendenrendite. Das, was diesen Real Estate Investment Trust so besonders macht, ist jedoch das operative Wachstum. Und in der Folge eben auch das Dividendenwachstum, das sich hieraus für gewöhnlich ergibt.

Riskieren wir heute einen Blick darauf, was 15 % Dividendenwachstum in den nächsten drei Jahren mit Innovative Industrial Properties zu den derzeitigen Bewertungen bewirken würden. Ich glaube: Das ist sogar eine recht konservative Prognose. Allerdings eine, die zeigt: Der REIT besitzt eine Menge Potenzial, selbst für Einkommensinvestoren.

15 % Dividendenwachstum: Mehr braucht es nicht!

Fangen wir vielleicht mit der Mathematik an dieser Stelle an. Wenn Innovative Industrial Properties in den kommenden drei Jahren auf 15 % Dividendenwachstum käme, läge die Dividendenrendite dann bedeutend höher. Aus der aktuellen Quartalsdividende von 1,50 US-Dollar würden 2,28 US-Dollar rein rechnerisch werden. Bei einem Aktienkurs von 192,70 US-Dollar würde IIP es auf 4,73 % Dividendenrendite schaffen. Ohne Zweifel wäre das eine ziemlich attraktive Zukunftsperspektive. Aber kommen wir nun zu dem relevanteren Teil: dem Wieso.

Innovative Industrial Properties kam historisch gesehen auf deutlich mehr als 15 % Dividendenwachstum. Eine Verzehnfachung der Dividende seit dem Börsengang unterstreicht das. Zuletzt lagen die Wachstumsraten häufig zwischen 25 % und 30 %. Das zeigt: Der Real Estate Investment Trust besitzt diese Möglichkeit im Jahresvergleich. Wobei die Zuwachsraten aufgrund der Größe etwas moderater werden. Das ist natürlich Teil des Gesamtpaketes.

Mit trotzdem gerade erst knapp über 100 verschiedenen Immobilien ist die Ausgangslage noch nicht zu sehr diversifiziert. Insbesondere die Cannabis-Branche sollte in den nächsten drei Jahren weitere Öffnungen und weitere Investitionsfelder offenbaren. Per cleverer, langfristig orientierter Zukäufe bin ich daher überzeugt, dass 15 % Dividendenwachstum weiterhin im Bereich des Möglichen liegen. Auch weil die Funds from Operations zuletzt im Bereich der 30 %-Marke gewachsen sind.

Oder anders gesagt: Bei Innovative Industrial Properties wäre eine solche Wachstumsrate bereits eine Halbierung des bisherigen Dividendenwachstums und des operativen Wachstums. In den nächsten drei Jahren halte ich das entsprechend für eine mögliche Prognose.

Innovative Industrial Properties: Nicht uninteressant

Alleine diese konservative Prognose mit 15 % Dividendenwachstum zeigt mir: Innovative Industrial Properties ist vor allem mit über 3 % Dividendenrendite nicht uninteressant. Langfristig kann genau das eine Menge mehr an Einkommensmöglichkeiten bedeuten. Die derzeitige initiale Dividende ist schließlich nicht gering.

Wenn Dividendenwachstumsaktien daher ein Ansatz sind, den du gewählt hast, so würde ich mir Innovative Industrial Properties zumindest einmal etwas näher ansehen. Es gibt zwar Risiken, insbesondere aufgrund des Cannabis-Marktes. Aber bewertungstechnisch vor allem auch jetzt einige Chancen.

Der Artikel 15 % Dividendenwachstum & Innovative Industrial Properties bietet langfristig mehr als 3 % Dividendenrendite! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

