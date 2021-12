Ab 15. Dezember: Alle Skiverbindungen im Skicircus geöffnet

Saalbach-Hinterglemm (ots) -Zusätzlich zu den derzeit in Betrieb befindlichen Anlagen öffnen am 15. Dezember alle Skiverbindungen im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang FieberbrunnTiefverschneit und mit herrlichen Pistenbedingungen nimmt die kommende Wintersaison Fahrt auf. Bereits am 12. Dezember 2021 dürfen Unterkünfte und Gastronomiebetriebe in Fieberbrunn (Tirol) öffnen. Saalbach Hinterglemm und Leogang (Salzburg) können ab 17. Dezember 2021 nachziehen.Das zum Winterurlaub passende Freizeitangebot auf den Bergen bieten die Bergbahnen ab 15. Dezember 2021, wenn wieder alle Skiverbindungen im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn geöffnet sind. Gemütliche Abfahrten und sportliche Skicircus-Runden sind somit für alle Wintersportler mit gültigem 2G-Nachweis möglich. Die 2G-Regelung gilt in allen touristisch relevanten Bereichen wie Unterkünften, Gastronomie und Bergbahnen.Gemütliche Skicircus-RundenMit dem umfangreichen Angebot ab 15. Dezember 2021 sind auch die Skicircus-Runden zwischen Saalbach Hinterglemm, Leogang und Fieberbrunn wieder möglich. Abwechslungsreiche Skitage mit der gewohnten Hütteneinkehr sind somit schon bald wieder möglich.Bereits vorab Greenpass Check durchführenUm längere Wartezeiten an den Seilbahnkassen zu vermeiden, wird empfohlen das Skiticket bereits vorab online über www.alpincard.at/greenpass hinsichtlich der 2G-Regelung freizuschalten. Als weitere Möglichkeit stehen an den Talstationen Terminals und Ticketautomaten Verfügung.Verlängerung SaisonkartenvorverkaufDer Saisonkartenvorverkauf wurde verlängert: Die Top-Early-Bird-Preise für die Ski ALPIN CARD und die SuperSkiCard gelten bis 20. Dezember 2021! Saisonkarten können bei den geöffneten Seilbahnkassen erworben sowie telefonisch oder per E-Mail bestellt werden.Die Vorfreude spürenVideo:https://www.youtube.com/watch?v=ITU5voOQlR4Weitere infos zum aktuellen Skibetrieb untersaalbach.comPressekontakt:Tourismusverband Saalbach HinterglemmKarin PastererPresse & PR+43 6541 6800 115k.pasterer@saalbach.comwww.saalbach.comOriginal-Content von: Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, übermittelt durch news aktuell