Die 15. ARD Hörspieltage mit Live-Hörspielen und Serienmarathon (FOTO)

Baden-Baden / Karlsruhe (ots) -Karlsruhe, 7.-11.11.2018 / Wettbewerb um den DeutschenHörspielpreis der ARD / Live-Hörspiel "Moabit" / Fachtag "Hörspielmacht Schule" / Live im Web: hoerspieltage.ARD.deDie ARD Hörspieltage in Karlsruhe (7.-11. November) bringen 2018die Live-Hörspiele "Moabit" von Volker Kutscher sowie "Konrad oderDas Kind aus der Konservenbüchse" nach dem Buch von ChristineNöstlinger auf die Bühne. Das wichtigste Festival für Hörspiel undKlangkunst im deutschsprachigen Raum startet am 7. November mit einemFachtag zum didaktischen Einsatz von Hörspielen. Weitere Höhepunktedes Programms sind die begehbare Klanginstallation "Der Absprung" vonPaul Plamper zum Thema "Fremdenfeindlichkeit" sowie die Uraufführungder Live-Komposition "Next City Sounds". Bei den Wettbewerben werdensechs Auszeichnungen mit einer Preissumme von insgesamt 18.500 Eurovergeben. Die Veranstaltung findet 2018 zum 15. Mal statt. Ort sinddas Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) und die Hochschule fürGestaltung (HfG) Karlsruhe.Jury, Publikum und Macher diskutieren beim Deutschen Hörspielpreisder ARD Im Mittelpunkt des Festivals steht der Wettbewerb um den"Deutschen Hörspielpreis der ARD". Die zwölf besten Hörspiele derARD, des Deutschlandradios, von SRF und ORF konkurrieren um dieAuszeichnung. Mit 5.000 Euro Preisgeld und honorarpflichtigenWiederholungssendungen gilt sie als höchstdotierter HörspielpreisDeutschlands. Alle Einreichungen werden öffentlich vorgeführt. DieJury und die anwesenden Hörspielmacher stellen sich dabei auch Fragenund Kommentaren aus dem Publikum. Das Gewinnerstück wird am 10.November bestimmt. Den Preis für die beste schauspielerische Leistungvergibt Jurymitglied Bibiana Beglau. Beim Publikumspreis desFestivals, dem "ARD Online Award", können die Besucher vor Ort oderonline abstimmen. Alle eingereichten Stücke stehen ab 23. Oktober aufhoerspieltage.ARD.de und in der ARD Audiothek.Fachtag "Hörspiel macht Schule" Die ARD Hörspieltage starten miteinem erstmals in dieser Form angebotenen Informations- undBildungsforum (7.11.): Unter dem Titel "Hört, Hört! Hörspiel machtSchule" gibt es Fachvorträge und Praxisbeispiele. ErfahreneRegisseure, Autoren, Medienwissenschaftler und -pädagogen zeigen füralle Altersstufen von der Grundschule bis zur Hochschule, welcheMöglichkeiten und Erfahrungen es beim didaktischen Einsatz vonHörspielen gibt.Live-Hörspielpremiere, Krimi-Nacht, Klanglandschaften,Kinderhörspieltag Ein Highlight des Festivals wird die Aufführung desLive-Hörspiels "Moabit" von Volker Kutscher. Erzählt wird dieVorgeschichte aus Kutschers Bestseller-Krimi "Der nasse Fisch", derauch die Vorlage bildete für die preisgekrönte TV-Verfilmung "BabylonBerlin" von Tom Tykwer u. a. "Moabit" wird in Karlsruhe erstmals aufder Bühne zu erleben sein (9.11.). Anschließend erwartet dieKrimifreunde die frisch produzierte Hörspielserie "Der nasse Fisch":In einer langen Krimi-Nacht können die Besucherinnen und Besucheralle Folgen dieser vierstündigen Produktion hören. Im "Klangdom"(10.11.) präsentiert das ZKM u. a. seine elektroakustischeLive-Performance "Next City Sounds", die auf urbanen Klängen ausKarlsruhe basiert. Highlights beim ARD Kinderhörspieltag am Sonntag(11.11.) sind das Live-Musikhörspiel "Konrad oder Das Kind aus derKonservenbüchse" nach dem Kinderbuchklassiker von ChristineNöstlinger sowie das musikalische Märchen "Des Kaisers neue Kleider"mit dem SWR Vokalensemble und Lars Reichow als Erzähler.Live im Radio und im Web: "Nacht der Gewinner" und Musikhörspielfür Kinder Bei der "Nacht der Gewinner" (10.11.) werden nicht nursechs Preise vergeben, sondern auch Live-Acts und Musik von und mitder Band "Nicole Jo" geboten. Für alle, die nicht dabei sein können,gibt es die "Nacht der Gewinner" sowie das Musikhörspiel "Konrad oderDas Kind aus der Konservenbüchse" (11.11.) live im Radio und auch alsVideostream: hoerspieltage.ARD.de."Seit 15 Jahren anhaltend große Resonanz auf die Hörspieltage"Veranstalter sind die ARD, Deutschlandradio sowie SRF und ORF. DieOrganisation liegt in diesem Jahr beim federführenden SWR gemeinsammit Radio Bremen und dem Saarländischen Rundfunk. Gerold Hug, SWRProgrammdirektor Kultur: "Die ARD präsentiert bei den diesjährigenHörspieltagen wieder die ganze Bandbreite des öffentlich-rechtlichenHörspielangebots. Auch das Hörspiel greift dabei Fragen auf, dieunsere Gesellschaft bewegen: Vom Krimi mit zeitgeschichtlichemHintergrund über die Hörspielinstallation 'Der Absprung' zum ThemaFremdenfeindlichkeit bis hin zum Kinderhörspiel 'Konrad oder Das Kindaus der Konservenbüchse', das sich dem Thema 'Anderssein' widmet.Dass dieses Angebot beim Publikum ankommt, zeigt nicht nur die seit15 Jahren anhaltend große Resonanz auf die Hörspieltage, sondern auchdie Nutzung der vor einem Jahr in Karlsruhe gestarteten App fürsSmartphone, der ARD Audiothek: Das Genre Hörspiel liegt seit demStart der ARD Audiothek unangefochten auf Platz 1 der meistgehörtenAudios."Live-Videostreams und weitere Infos zum Programm:hoerspieltage.ARD.deDer Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Ausnahme ist dasKonzert "Crisis in Art 1918/2018". 