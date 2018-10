Die 15. ARD Hörspieltage mit Live-Hörspielen und Serienmarathon

München (ots) - Karlsruhe, 7.-11.11.2018 / Wettbewerb um denDeutschen Hörspielpreis der ARD / Live-Hörspiel "Moabit" / Fachtag"Hörspiel macht Schule" / Live im Web: hoerspieltage.ARD.deDie ARD Hörspieltage in Karlsruhe (7.-11.11.) bringen 2018 dieLive-Hörspiele "Moabit" von Volker Kutscher sowie "Konrad oder DasKind aus der Konservenbüchse" nach dem Buch von Christine Nöstlingerauf die Bühne. Das wichtigste Festival für Hörspiel und Klangkunst imdeutschsprachigen Raum startet am 7. November mit einem Fachtag zumdidaktischen Einsatz von Hörspielen. Weitere Höhepunkte des Programmssind die begehbare Klanginstallation "Der Absprung" von Paul Plamperzum Thema "Fremdenfeindlichkeit" sowie die Uraufführung derLive-Komposition "Next City Sounds". Bei den Wettbewerben werdensechs Auszeichnungen mit einer Preissumme von insgesamt 18.500 Eurovergeben. Die Veranstaltung findet 2018 zum 15. Mal statt. Ort sinddas Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) und die Hochschule fürGestaltung (HfG) Karlsruhe.Jury, Publikum und Macher diskutieren beim Deutschen Hörspielpreisder ARDIm Mittelpunkt des Festivals steht der Wettbewerb um den"Deutschen Hörspielpreis der ARD". Die zwölf besten Hörspiele derARD, des Deutschlandradios, von SRF und ORF konkurrieren um dieAuszeichnung. Mit 5.000 Euro Preisgeld und honorarpflichtigenWiederholungssendungen gilt sie als höchstdotierter HörspielpreisDeutschlands. Alle Einreichungen werden öffentlich vorgeführt. DieJury und die anwesenden Hörspielmacher stellen sich dabei auch Fragenund Kommentaren aus dem Publikum. Das Gewinnerstück wird am 10.November bestimmt. Den Preis für die beste schauspielerische Leistungvergibt Jurymitglied Bibiana Beglau. Beim Publikumspreis desFestivals, dem "ARD Online Award", können die Besucher vor Ort oderonline abstimmen. Alle eingereichten Stücke stehen ab 23. Oktober aufhoerspieltage.ARD.de und in der ARD Audiothek.Fachtag "Hörspiel macht Schule"Die ARD Hörspieltage starten mit einem erstmals in dieser Formangebotenen Informations- und Bildungsforum (7.11.): Unter dem Titel"Hört, Hört! Hörspiel macht Schule" gibt es Fachvorträge undPraxisbeispiele. Erfahrene Regisseure, Autoren, Medienwissenschaftlerund -pädagogen zeigen für alle Altersstufen von der Grundschule biszur Hochschule, welche Möglichkeiten und Erfahrungen es beimdidaktischen Einsatz von Hörspielen gibt.Live-Hörspielpremiere, Krimi-Nacht, Klanglandschaften,KinderhörspieltagEin Highlight des Festivals wird die Aufführung des Live-Hörspiels"Moabit" von Volker Kutscher. Erzählt wird die Vorgeschichte ausKutschers Bestseller-Krimi "Der nasse Fisch", der auch die Vorlagefür die preisgekrönte TV-Verfilmung "Babylon Berlin" von Tom Tykweru.a. bildete. "Moabit" wird in Karlsruhe erstmals auf der Bühne zuerleben sein (9.11.). Anschließend erwartet die Krimifreunde diefrisch produzierte Hörspielserie "Der nasse Fisch": In einer langenKrimi-Nacht können die Besucherinnen und Besucher alle Folgen dieservierstündigen Produktion hören. Im "Klangdom" (10.11.) präsentiertdas ZKM u.a. seine elektroakustische Live-Performance "Next CitySounds", die auf urbanen Klängen aus Karlsruhe basiert. Highlightsbeim ARD Kinderhörspieltag am Sonntag (11.11.) sind dasLive-Musikhörspiel "Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse"nach dem Kinderbuchklassiker von Christine Nöstlinger sowie dasmusikalische Märchen "Des Kaisers neue Kleider" mit dem SWRVokalensemble und Lars Reichow als Erzähler.Live im Radio und im Web: "Nacht der Gewinner" und Musikhörspielfür KinderBei der "Nacht der Gewinner" (10.11.) werden nicht nur sechsPreise vergeben, sondern auch Live-Acts und Musik von und mit derBand "Nicole Jo" geboten. Für alle, die nicht dabei sein können, gibtes die "Nacht der Gewinner" sowie das Musikhörspiel "Konrad oder DasKind aus der Konservenbüchse" (11.11.) live im Radio und auch alsVideostream: hoerspieltage.ARD.de.Veranstaltung von ARD und Deutschlandradio mit dem SRF und ORFVeranstalter der Hörspieltage sind die ARD, Deutschlandradio sowieSRF und ORF. Die Organisation liegt in diesem Jahr beimfederführenden SWR gemeinsam mit Radio Bremen und dem SaarländischenRundfunk. Gerold Hug, SWR Programmdirektor Kultur: "Die ARDpräsentiert bei den diesjährigen Hörspieltagen wieder die ganzeBandbreite des öffentlich-rechtlichen Hörspielangebots. Auch dasHörspiel greift dabei Fragen auf, die unsere Gesellschaft bewegen:Vom Krimi mit zeitgeschichtlichem Hintergrund über dieHörspielinstallation 'Der Absprung' zum Thema Fremdenfeindlichkeitbis hin zum Kinderhörspiel 'Konrad oder Das Kind aus derKonservenbüchse', das sich dem Thema 'Anderssein' widmet. Dass diesesAngebot beim Publikum ankommt, zeigt nicht nur die seit 15 Jahrenanhaltend große Resonanz auf die Hörspieltage, sondern auch dieNutzung der vor einem Jahr in Karlsruhe gestarteten App fürsSmartphone, der ARD Audiothek: Das Genre Hörspiel liegt seit demStart der ARD Audiothek unangefochten auf Platz 1 der meistgehörtenAudios."Live-Videostreams und weitere Infos zum Programm:hoerspieltage.ARD.deElektronische Pressemappe im Internet:http://x.swr.de/s/pressedossierardhoerspieltage2018Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-foto.dePressekontakt:Oliver Kopitzke, SWRTelefon: 07221 929-23854E-Mail: oliver.kopitzke@swr.deInterviewanfragen und Pressematerial:Gitta DeutzTelefon: 0172 20 79 810E-Mail: pr@presseagentur-deutz.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell