15 800 Mexikaner und Mexikanerinnen leben in Deutschland

In Deutschland leben rund 15 800 Menschen, diebeim ersten WM-Gruppenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaftam 17. Juni 2018 vermutlich eher mit Mexiko fiebern. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, haben so viele Personenin Deutschland einen mexikanischen Pass. Darunter sind 7 400 Männerund 8 400 Frauen.5 000 mexikanische Männer in Deutschland sind zwischen 22 und 39Jahre alt und damit im Alter eines der Spieler der mexikanischenNationalmannschaft. Daraus könnte der mexikanische Trainertheoretisch 217 zusätzliche 23-Mann-Kader zusammenstellen.