Unterföhring (ots) - Bestwert! Die SAT.1-Abnehm-Show "The BiggestLoser" überzeugt erneut mit sehr starken 15,4 Prozent Marktanteil beiden 14- bis 49-Jährigen am Sonntagvorabend. Insgesamt 2,31 MillionenZuschauer verfolgten die letzte Woche der Kilokämpfer imandalusischen Abnehm-Camp.Für das Halbfinale qualifizieren konnten sich:Lukas (31 Jahre; Startgewicht: 160,5 kg; Bersenbrück/Niedersachsen)Anastasia (21 Jahre; Startgewicht: 118,3 kg;Dortmund/Nordrhein-Westfalen)Rosa (30 Jahre; Startgewicht: 137,3 kg; Ulm/Baden-Württemberg)Alexandra (33 Jahre; Startgewicht: 103,4 kg; Wiesbaden/Hessen)David (32 Jahre; Startgewicht: 141,1 kg; Aarbergen/Hessen)Alfonso (49 Jahre; Startgewicht: 165,3 kg; Koblenz/Rheinland-Pfalz)Das erste Halbfinale von "The Biggest Loser" zeigt SAT.1 amSonntag, 19. März 2017, um 17:45 Uhr.*Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertesFernsehpanel D + EU) Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope/ ProSiebenSAT.1 TV Deutschland Research Erstellt: 13.03.2017(vorläufig gewichtet: 12.03.2017)Alle Informationen zu "The Biggest Loser" 2017, Informationen zuden Kandidaten sowie umfangreiches Bildmaterial finden Sie aufwww.presse.sat1.de/TBL2017. Highlight-Clips undHintergrundinformationen finden Sie auf www.the-biggest-loser.de.