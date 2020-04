15.000 investierte Euro, 1.000 Euro Dividende: 3 Aktien, die das möglich machen (+ eine kleine Überraschung!)

Ein zusätzliches passives Einkommen von 1.000 Euro oder auch mehr können ein netter Anfang für ein Einkommensportfolio sein. Mit einem solchen Betrag kann man sich beispielsweise ein nettes Urlaubs- oder Weihnachtsgeld generieren. Oder auch sein eigenes Einkommen bedeutend aufstocken.

Wenn auch du daher nach einem solchen passiven Einkommen gierst, gib jetzt lieber fein acht. Denn im Folgenden wollen wir einen Foolishen Blick auf ein spannendes und vor allem zuverlässiges Trio an Aktien werfen, die im Zusammenspiel bereits mehr als ein solches Einkommen ermöglichen können und zudem bereits der Anfang eines diversifizierten Depots sein können.

Zusätzlich gibt’s dazu noch eine kleinere Überraschung. Aber dazu später etwas mehr. Lass uns nun zunächst lieber über die Aktien sprechen.

1. AT&T

Eine erste Aktie, die zunächst sehr interessant und zuverlässig ist, ist die von AT&T (WKN: A0HL9Z). Hinter diesem Namen versteckt sich ein US-amerikanischer Telekommunikationskonzern, der bereits seit über 35 Jahren jedes Jahr mindestens einmal die eigene Ausschüttung anhebt. Da AT&T zumindest bis jetzt mit Verizon über ein Quasioligopol in seinem Markt verfügt hat, ist hier ein Großteil des Geschäftsmodells sehr zuverlässig. Wachstum könnten hingegen neue Akzente im Wachstumsmarkt des Streamings einfädeln.

Aber nun zur Dividende: Derzeit zahlt AT&T eine Dividende in Höhe von 0,52 US-Dollar aus, die bei einem aktuellen Aktienkursniveau von 29,36 US-Dollar (22.04.2020, maßgeblich für alle Kurse) einer Dividendenrendite von 7,08 % entsprechen würden. Oder eben bei einem gleichmäßig investierten Betrag von 5.000 Euro eine rechnerische Dividende von 354 Euro pro Jahr. Ein ziemlich attraktiver Anfang.

2. W. P. Carey

Zwar ist W. P. Carey (WKN: A1J5SB) gegenwärtig noch kein Dividendenaristokrat, allerdings auf einem soliden Weg dahin. Der US-REIT erhöht schließlich inzwischen seit mehr als zwei Jahrzehnten konsequent jedes Vierteljahr die eigene Auszahlung. Damit kann die Historie ebenfalls einige Krisen vorweisen, die hier gemeistert worden sind. Zumal das diversifizierte Immobilienportfolio über reichlich Stabilität verfügt. Auch wenn jetzt, in Coronazeiten, natürlich die Leerstandsquote im Auge zu behalten ist.

Derzeit beläuft sich hier die Quartalsdividende jedenfalls auf 1,04 US-Dollar, was bei einem gegenwärtigen Aktienkursniveau von 59,31 US-Dollar einer Dividendenrendite von 7,01 % entspricht. Bei investierten 5.000 Euro käme man als Investor entsprechend auf eine weitere Dividende von 350,50 Euro. Ein weiterer starker Wert.

3. British American Tobacco

Eine dritte Aktie, die ebenfalls bislang sehr zuverlässig zahlt, ist außerdem die von British American Tobacco (WKN: 916018). Der Zigarettenbranche weht zwar ein mächtiger Gegenwind ins Gesicht. Kurz- bis mittelfristig scheint jedoch zumindest das Coronavirus wenig Einfluss auf die operative Performance zu haben. Die bisherige Historie mit seit nunmehr 19 Jahren stets jährlich angehobener Ausschüttungen weist auch hier auf eine Krisenbeständigkeit hin.

British American Tobacco zahlt dabei momentan eine Quartalsdividende in Höhe von 52,6 Pence aus, die bei einem aktuellen Aktienkursniveau von 28,93 Pfund Sterling einer Dividendenrendite von 7,27 % entsprechen. Oder bei einem investierten Betrag von 5.000 Euro einer Gesamtdividende von 363,50 Euro gleichen. Damit erreichen wir unterm Strich eine Gesamtdividende von 1.068 Euro und somit bei insgesamt 15.000 investierten Euro mehr als 1.000 Euro Dividende pro Jahr. Gigantische Möglichkeiten, teilweise auch aufgrund der Korrektur.

Lass uns über die Überraschung sprechen

Wie wir somit unterm Strich sehen können, führt das Trio bestehend aus AT&T, British American Tobacco und W. P. Carey bei 15.000 investierten Euro jetzt zu einer jährlichen Dividende von über 1.000 Euro. Alle drei Aktien bieten außerdem über 7 % Dividendenrendite. Der Korrektur sei Dank sind sie sich hier inzwischen vergleichsweise ähnlich.

Allerdings ist das noch nicht alles: Da AT&T jeweils im Februar, Mai, August und November, W. P. Carey im Januar, April, Juli und Oktober und British American Tobacco im März, Juni, September und Dezember zahlen, erhalten Investoren außerdem monatliche Dividenden. Ein ziemlich interessantes Trio also, das ein Einkommensportfolio in mehr als einer Hinsicht weit voranbringen kann.

Vincent besitzt Aktien von AT&T, British American Tobacco und W. P. Carey.

