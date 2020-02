15.000,- Euro spendet GINA LAURA an Brustkrebs Deutschland e.V. (FOTO)

Rastede (ots) - GINA LAURA spendet 15.000,- Euro an den Brustkrebs Deutschlande.V. und setzt damit ein Zeichen gegen Brustkrebs."Wir haben dank unserer treuen Kundinnen 14.000 Kalender verkauft und erhöhendie Spendensumme, um die wichtige Arbeit des gemeinnützigen Vereins zuunterstützen", erläutert Geschäftsführerin Jasmin Rosenkranz. Mit ihr freut sichThomas Schneider, Geschäftsführender Gesellschafter der Popken Fashion Group,darüber, dem Verein symbolisch einen Scheck über 15.000,- Euro überreichen zukönnen.Anlässlich des Brustkrebsmonats Oktober hatte das Modelabel im vergangenen Jahreinen attraktiven Taschenkalender entworfen. 1 Euro je verkauften Exemplarkommen dem gemeinnützigen Verein zu Gute, der auf Spenden angewiesen ist. Seinewichtigste Aufgabe ist die Sensibilisierung für das Thema Brustkrebs undBrustkrebsvorsorge, Tabus zu brechen und Betroffene in dieser herausforderndenLebenslage zu unterstützen.Über den Brustkrebs Deutschland e.V.Brustkrebs Deutschland e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der 2003 von RenateHaidinger (Medizinjournalistin und Betroffene) in München gegründet wurde. Seinewichtigste Aufgabe ist die Sensibilisierung für das Thema Brustkrebs undBrustkrebsvorsorge, Tabus zu brechen und Betroffene in dieser herausforderndenLebenslage zu unterstützen.Weitere Informationen unter: www.brustkrebsdeutschland.de und unter: 0800 0 117112 (Brustkrebstelefon, kostenlos).Über das Modelabel GINA LAURA (Mitglied der Popken Fashion Group)GINA LAURA liefert frische, farbenfrohe Styles für sportlich-feminine Frauen,die es lieben, mit verschiedenen Stilen zu spielen und sich immer wieder neu zuerfinden. Die optimal abgestimmten Passformen sorgen für einen perfektenAuftritt. Die Marke wird exklusiv in eigenen Filialen sowie im GINALAURA-Online-Shop vertrieben. Die Vermarktung erfolgt über klassische Kampagnen,Marketing- und PR-Maßnahmen sowie durch eine begleitende Kommunikation überSocial-Media-Kanäle wie Facebook und Instagram. Wöchentliche Kollektionengarantieren, dass das Sortiment immer up to date ist und neueste Trendsberücksichtigt werden. Die vier Farb- und Stilwelten bewegen sich zwischenangesagten Businesslooks, lässigen Freizeitoutfits und eleganten Abendgarderoben- in den Größen 38 bis 48. Weitere Informationen unter www.gina-laura.comPressekontakt:Ute Vielitz+49 4402 799-309ute.vielitz@popken.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140741/4511916OTS: Popken Fashion GmbHOriginal-Content von: Popken Fashion Group, übermittelt durch news aktuell