DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL WESTLAKE CHE.PARTNERS UTS 15W US9604171036 BAW/UFN FERRELLGAS PARTS UTS DL 1 FEG US3152931008 BAW/UFN NUSTAR ENERGY L.P. N0U US67058H1023 BAW/UFN PLAINS ALL AMER. P. DL-,1 PLM US7265031051 BAW/UFN USA COMPRES.PA.UTS DL-,01 4UP US90290N1090 BAW/UFN SANCHEZ MIDSTREAM PAR.UTS SHY1 US79971C2017 BAW/UFN SHELL MIDSTR.PARTN.LP UTS 49M US8226341019 BAW/UFN WESTMORELAND RES.PART.UTS 2OR1 US96108P1030 BAW/UFN