158 neue Auszubildende gehen bei der Lufthansa Technik Gruppe an den Start (FOTO)

Hamburg (ots) -- Drei gehörlose Jugendliche beginnen in Hamburg- Ausweitung der Aktivitäten für 2019 angelaufen158 Jugendliche beginnen jetzt bei der Lufthansa Technik Gruppeihre Ausbildung oder ein Duales Studium. Parallel läuft überwww.be-lufthansa.com/technik bereits die Auswahl für das Jahr 2019.Insgesamt sind aktuell 582 junge Menschen bei Lufthansa Technik inDeutschland auf dem Weg in flugzeugtechnische oderlogistikorientierte Berufe.Ab 2019 wird Lufthansa Technik über mehrere Jahre die Anzahl derdirekt bei ihr angebotenen Ausbildungsplätze in Hamburg und Frankfurtnahezu verdoppeln. Ergebnis der guten wirtschaftlichen Entwicklungdes Unternehmens und des Erreichens der Altersruhegrenze vielerKollegen. Auch die Tochterunternehmen werden ihr Engagement nochmalserhöhen - insbesondere Lufthansa Technik AERO Alzey plant erneut einedeutliche Erweiterung der Ausbildungsaktivitäten.In Hamburg beginnen 78 Auszubildende, darunter drei Gehörlose.Seit dem Jahr 2000 bietet Lufthansa Technik im Rahmen eines Projektsalle zwei Jahre Perspektiven für Gehörlose im BerufsbildWerkzeugmechaniker*. Der weitaus größte Teil der Absolventen arbeitetinzwischen in Festanstellung in den Fachwerkstätten des Unternehmens.In Frankfurt starten 46 Azubis, in Arnstadt 16, in Alzey elf undin München vier. Die neuen Auszubildenden hatten die Wahl unter zwölfBerufen beziehungsweise Studiengängen.Digitale Instandhaltung: Gleich 22 Auszubildende finden in Hamburgim Berufsbild "Elektroniker für Geräte und Systeme" ihre Zukunft imEinsatz in den Fachwerkstätten. Zwölf Fluggerätelektroniker werden inFrankfurt auf die Arbeit direkt am Flugzeug vorbereitet. Insgesamtstarten 97 junge Menschen direkt bei Lufthansa Technik.Bei Lufthansa Technik AERO Alzey, dem erfolgreich auf dieÜberholung von kleineren Jet- und Propeller-Triebwerkenspezialisierten Unternehmen der Lufthansa Technik Gruppe, beginnenelf Fluggerätmechaniker der Fachrichtung Triebwerkstechnik. LufthansaTechnik AERO Alzey baut damit die Ausbildungskapazitäten nochmals aus(zusammen jetzt 35 Plätze), um das starke Wachstum des Unternehmenslangfristig mit motivierten und kompetenten Fachkräften abzusichern.Lufthansa Technik Logistik Services (LTLS) geht mit 29Auszubildenden im Zukunftsberuf "Fachkraft für Lagerlogistik" undzwei Kaufleuten für Spedition und Logistik an den Start. Mit jetztinsgesamt 76 Ausbildungsplätzen ist Lufthansa Technik LogistikServices nach der Muttergesellschaft der größte Ausbildungsbetrieb inder Lufthansa Technik Gruppe.Auch N3 Engine Overhaul Services, ein 50:50Gemeinschaftsunternehmen mit Rolls-Royce im Thüringischen Arnstadt,besetzt mehr Ausbildungsplätze als im Vorjahr. Insgesamt 16 Azubiszum Fluggerätmechaniker Fachrichtung Triebwerkstechnik und dreiFachkräfte für Lagerlogistik verstärken den Standort. N3 hat mit inSumme 53 Auszubildenden ebenfalls eine hohe Bedeutung alsAusbildungsstandort.Der Frauenanteil unter den neuen Auszubildenden liegt im aktuellenJahrgang bei zehn Prozent - drei Prozentpunkte unter dem Vorjahr undauch unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Eine Entwicklung,die Lufthansa Technik im Blick hat und an den Bemühungen festhaltenwird, Frauen für technische Zukunftsberufe zu gewinnen.Die Standorte und Berufe:Hamburg: In Hamburg starten 78 Auszubildende und dual Studierende.Die Fluggerätmechaniker der Fachrichtungen Instandhaltungstechnik(12) und Triebwerkstechnik (12) stellen zusammen mit dem 2016 beiLufthansa Technik eingeführten Berufsbild Elektroniker für Geräte undSysteme (22) den Großteil der angebotenen Plätze. Des Weiterenbeginnen jetzt zwölf Werkzeugmechaniker, zwei Oberflächenbeschichtersowie bei Lufthansa Technik Logistik Services zwölf Fachkräfte fürLagerlogistik. Hinzu kommen als akademische Berufe: Einpraxisorientierter Ingenieur Flugzeugbau (Bachelor of Engineering),zwei praxisorientierte Ingenieure Elektrotechnik (Bachelor ofScience), zwei Maschinenbau-Ingenieure (Bachelor of Science) sowieein Studierender der Mechatronik (Bachelor of Science). Das Studiumfindet an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg statt.Frankfurt: In Frankfurt beginnen 46 Auszubildende: Erstmals werdensieben Fluggerätmechaniker der Fachrichtung Triebwerkstechnik direktin der Main-Metropole ausgebildet. Hinzu kommen zwölfFluggerätmechaniker der Fachrichtung Instandhaltungstechnik, zwölfFluggerätelektroniker, 13 Fachkräfte für Lagerlogistik (LTLS) undzwei Kaufleute für Spedition und Logistik (LTLS).Arnstadt: 16 Auszubildende als Fluggerätmechaniker derFachrichtung Triebwerkstechnik verstärken N3 Engine OverhaulServices. Zudem starten drei zukünftige "Fachkräfte fürLagerlogistik".Alzey: Elf Plätze zum Fluggerätmechaniker der FachrichtungTriebwerkstechnik wurden besetzt.München: In der Isar-Metropole beginnen bei Lufthansa TechnikLogistik Services vier Fachkräfte für LagerlogistikLufthansa Technik:Der Lufthansa Technik Konzern ist mit rund 35 Tochter- undBeteiligungsunternehmen einer der weltweit führenden Anbieterflugzeugtechnischer Dienstleistungen. Mehr als 25.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für den internationalzertifizierten Instandhaltungs-, Herstellungs- undEntwicklungsbetrieb tätig. Das Angebot von Lufthansa Technik umfasst das gesamte Service-Spektrum für Verkehrs- und VIP-/Special Mission-Flugzeuge, Triebwerke, Komponenten und Fahrwerke in den Bereichen digitale Flottenbetreuung, Wartung, Reparatur, Überholung, Modifikation, Ausstattung und Umrüstung sowie die Herstellung von innovativen Kabinenprodukten.