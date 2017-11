151.000 weniger Arbeitslose als vor einem Jahr

NüRNBERG (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Oktober im Vorjahresvergleich um 151.000 auf 2,389 Millionen gesunken. Gegenüber dem Vormonat sank die Arbeitslosenzahl um 60.000, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent.

"Die sehr gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hält an", sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele. "Durch die kräftige Herbstbelebung sinken Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung im Oktober stärker als üblich." Das dynamische Beschäftigungswachstum setze sich fort. Die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern habe erneut zugenommen, so Scheele.

