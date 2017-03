Das 150. Revierderby zwischen dem FC Schalke und Borussia Dortmund am Samstagnachmittag live nur bei Sky

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Unterföhring (ots) -- Kevin Kuranyi am Samstag ab 14.00 Uhr zu Gast auf Schalke- Sky Experte Lothar Matthäus, Pablo Thiam und Jörg Wontorra amSonntagabend zu Gast bei "Sky90"- "08000 - du bist dr@uf!" am Samstag ab 17.15 Uhr frei empfangbarauf Sky Sport News HDDie Bundesliga kehrt mit einem absoluten Höhepunkt aus derLänderspielpause zurück. Zum 150. Mal stehen sich der FC Schalke undder BVB am Samstag in einem Pflichtspiel gegenüber. Auf Schalketreffen zwei Mannschaften mit Rückenwind aufeinander: Die Hausherrenschnuppern nach zuletzt zwei Liga-Siegen in Folge wieder an deninternationalen Plätzen, die Borussia ist bis auf drei Punkte an RBLeipzig herangerückt. Zudem sind beide Revier-Rivalen nochinternational vertreten.Kevin Kuranyi am Samstagnachmittag zu Gast auf SchalkeAm Samstag begrüßt Moderatorin Esther Sedlaczek die Zuschauer ab14.00 Uhr aus der Veltins-Arena. Zu Gast ist der langjährigeSchalke-Profi und ehemalige Nationalspieler Kevin Kuranyi, der erstvor wenigen Tagen seinen Rücktritt vom Profifußball bekannt gab.Neben dem Spiel seines Ex-Vereins gegen den BVB treffen zur gleichenZeit unter anderem der FC Bayern auf den FC Augsburg sowie der HSVauf den 1. FC Köln.Diese und alle weiteren Begegnungen am Samstagnachmittag überträgtnur Sky als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.Im Anschluss an die Nachmittagsspiele meldet sich SebastianHellmann mit den Sky Experten Lothar Matthäus und Christoph Metzelderzum "bwin Topspiel der Woche" aus Frankfurt, wo die Eintracht mitBorussia Mönchengladbach einen direkten Konkurrenten im Rennen um dieUEFA-Europa-League-Plätze empfängt.Lothar Matthäus und Pablo Thiam am Sonntag Gäste bei Sky90Zum Abschluss des 26. Bundesliga-Spieltags begrüßt PatrickWasserziehr die Zuschauer bei "Sky90 - die Kia Fußballdebatte". ImStudio begrüßt er diesmal den Sky Experten und RekordnationalspielerLothar Matthäus sowie Pablo Thiam, der in der Bundesliga unteranderem für den FC Bayern, den VfB Stuttgart, den 1. FC Köln und denVfL Wolfsburg aktiv war. Derzeit ist er sportlicher Leiter der U23der "Wölfe"Komplettiert wird die Runde von Sky Moderator Jörg Wontorra undSAT.1-Moderator Matthias Killing."08000 - du bist dr@uf" am Samstag ab 17.15 Uhr auf Sky Sport NewsHDBereits nach den Begegnungen am Samstagnachmittag können dieZuschauer auf Sky Sport News HD ab 17.15 Uhr in "08000 - du bistdr@uf!" ihre Meinung äußern und mit Moderator Maik Nöckerdiskutieren.Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damitfür alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel,IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar. Ausführliche Informationen zumEmpfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshdabrufbar.Der 26. Bundesliga-Spieltag bei Sky und Sky Go sowie ohne langeVertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:Freitag:19.30 Uhr: Hertha BSC - TSG 1899 Hoffenheim auf Sky SportBundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga UHDSamstag:14.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky SportBundesliga 1 HD15.15 Uhr: FC Schalke 04 - Borussia Dortmund auf Sky SportBundesliga 2 HD15.15 Uhr: Hamburger SV - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 3 HD15.15 Uhr: FC Bayern München - FC Augsburg auf Sky SportBundesliga 4 HD15.15 Uhr: RB Leipzig - SV Darmstadt 98 auf Sky Sport Bundesliga 5HD15.15 Uhr: SC Freiburg - SV Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga6 HD17.15 Uhr: "08000 - du bist dr@uf!" auf Sky Sport News HD17.30 Uhr: "bwin Topspiel der Woche": Eintracht Frankfurt -Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und über dieTaktik-Cam auf Sky Bundesliga 3 HDSonntag:15.00 Uhr: FC Ingolstadt - 1. FSV Mainz 05 auf Sky SportBundesliga 2 HD17.00 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg auf Sky SportBundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga UHD19.30 Uhr: "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" auf Sky SportBundesliga 1 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell