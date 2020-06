150 Millionen Euro zusätzlich für Sportstätten

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund erhöht die Mittel für Sportstätten in Deutschland wegen der Coronavirus-Krise in diesem und im kommenden Jahr um weitere 150 Millionen Euro.



Das beschloss die Große Koalition. Der Investitionsplan Sportstätten werde von 110 Millionen Euro auf 260 Millionen Euro aufgestockt, heißt im Beschluss zum Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket, das am Mittwochabend beschlossen wurde./jmx/DP/jha