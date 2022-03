150 Jahre PSD Banken: Tradition trifft Moderne

Frankfurt am Main und Bonn (ots) -In diesem Jahr feiert die älteste Direktbankengruppe Deutschlands ihr 150-jähriges Bestehen. Grund genug für Verbandspräsident Dieter Jurgeit, die Medienvertreter zu einem Pressefrühstück einzuladen und die wichtigsten Stationen in der Entwicklung der Bankengruppe noch einmal Revue passieren zu lassen.1872 wurden die PSD Banken von Generalpostmeister Heinrich von Stephan in Zeiten größter Not als Selbsthilfeeinrichtung der damals gering verdienenden Postbediensteten gegründet, zum gleichen Zeitpunkt wie auch die Volks- und Raiffeisenbanken. Es folgte eine Zeit des rasanten Wandels.Der größte Meilenstein in dieser einzigartigen Erfolgsgeschichte war sicherlich 1974 die Loslösung von der Deutschen Post AG, welche den Weg der ehemaligen Selbsthilfeeinrichtung der Postbediensteten hin zu einer der modernsten Direktbanken freimachte. 1972 gehörte die genossenschaftlich organisierte Gruppe zu den Gründungsmitgliedern des Bundesverbandes der Volks- und Raiffeisenbanken.Ihre rasante Entwicklung wurde begleitet von zwei Rechenzentrums-Wechseln und dem ständigen Streben nach Prozessoptimierung und Digitalisierung. Ein Höhepunkt in der Bankhistorie ist sicherlich die Realisierung des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms der Deutschen Telekom, die 250.000 Mitarbeiter über Nacht zu Aktionären und Mitinhabern ihres Unternehmens machte.Heute gehört die PSD Gruppe zu den digitalen Vorreitern der Genossenschafts-Organisation, denn sie betreibt neben einem zentralen Call-Center auch im Bereich des Innovationsmanagements große Anstrengungen, um Prozesseffizienzen sowie Selbstbedienungstools erfolgreich beim Kunden zu platzieren. In Ihrer Kernkompetenz, der Privaten Baufinanzierung, gehört die PSD Gruppe mit nahezu 3 Mrd. Neuzusagen jährlich nicht nur zu den Top-Anbietern, sondern auch zu den erfolgreichsten Teilnehmern auf den Baufinanzierungsplattformen. Mit ihrer Digitalen Baufinanzierung setzte die Gruppe deutschlandweit neue Maßstäbe, indem ihre Kunden die gesamte Finanzierung von zu Hause aus mittels SB-Tools erledigen können.Dass sich wirtschaftlicher Erfolg und hohes Soziales Engagement nicht ausschließen zeigt die Tatsache, dass die PSD Banken in den letzten 10 Jahren über 100 Mio.EUR an Spendengeldern herausgelegt haben. "Soziale Verantwortung liegt in unserer DNA", so Verbandspräsident Dieter Jurgeit. "Denn seit 150 Jahren leben wir dies aktiv und haben das Thema Sozialengagement in unseren Unternehmensleitsätzen verankert."Damit die Bankengruppe auch in Zukunft sehr erfolgreich im Markt agiert, haben die 14 PSD Banken, die eine Bilanzsumme von 28 Mrd.EUR aufweisen, bereits wichtige Weichen gestellt. Der Erwerb von Wohnimmobilien stabilisiert das bankeigene Depot A, neue Geschäftsfelder wie Selbstberatungstools oder Kooperationen mit Fin-Techs sichern das erfolgreiche Geschäftsmodell der beratenden Direktbank.Weitere Höhepunkte aus 150 Jahren PSD Geschichte hat der Verband in einer Broschüre sowie einem Video unter dem nachfolgenden Link zusammengestellt:https://verband-psd-bank.de/Pressekontakt:Dominic SpaniolLeiter VorstandsstabVerband der PSD Banken e.V.Dreizehnmorgenweg 3653175 BonnE-Mail: presse@vpsd.deTel.: +49 (0) 02 28 9 59 04 - 102Fax: + 49 (0) 2 28 9 59 04 - 189Original-Content von: Verband der PSD Banken e.V., übermittelt durch news aktuell