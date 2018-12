150 Digital Talents diskutierten die digitale Weiterentwicklung Münchens beim A21DIGITAL TALENT DAY

München (ots) - 150 Studierende von 20 Universitäten Süddeutschlands undÖsterreichs entwickelten beim A21DIGITAL TALENT DAY 18 unter Schirmherrschaftvon Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter Ideen zur digitalenWeiterentwicklung der Makroregion München. Im Mittelpunkt des Dialogevents imAlten Rathaus München unter dem Motto "Munich 2030" standen spannendeHerausforderungen zu den Schwerpunkten Mobilität, künstliche Intelligenz,Energie und "Munich 2030". Die Workshops wurden von Teams von Allianz undSiemens Mobility unter Leitung von Gemma Garriga (Allianz) und Andreas Mehlhorn(Siemens Mobility) betreut.Allianz-SE-Vorstand Christof Mascher und Siemens-Mobility-CEO SabrinaSoussan boten mit ihren Impulsreferaten spannende Einblicke in digitaleLösungen ihrer Konzerne. Christof Mascher betonte das Adaptieren desGeschäftsmodells hin zu einem digitalen, datengetriebenen Unternehmen. "Umnachhaltig erfolgreich zu sein, ist dies jedoch nicht genug. Wir braucheninnovativ und mutig denkende Mitarbeiter, die diese Reise der Allianz erstmöglich machen", so Christof Mascher. Siemens-Mobility-CEO Sabrina Soussansprach über den Zukunftsfaktor Mobilität: "Die digitale Weiterentwicklungvon Städten wie München ist ein zentrales Thema. Und es ist wichtig, dasswir mit jungen Menschen darüber sprechen, um die Zukunft gemeinsam mit ihnenund ihren Ideen zu gestalten".Die Event-Teilnehmer haben im Anschluss an die Veranstaltung dieMöglichkeit, sich mit einer vertiefenden Arbeit zu den Workshop-Ergebnissendes Events an der Ausschreibung zu einem AWARD zu beteiligen.Träger und Partner des Events und des AWARDS sind die LandeshauptstadtMünchen, Allianz SE, Siemens Mobility, Intel und A21DIGITAL, einmitteleuropäisches Digitalisierungsnetzwerk.Kontakt:A21DIGITALAlois M. Hubermanagement@a21digital.com0043 664 515 48 64www.a21digital.comOriginal-Content von: A21DIGITAL, übermittelt durch news aktuell