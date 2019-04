14jährige für Engagement in der Pflege mit dem pflegecompass ausgezeichnet

Köln (ots) - Der pflegecompass wird seit 2010 an pflegendeAngehörige und Ehrenamtler verliehen und würdigt so Menschen, diesich aufopferungsvoll für andere einsetzen. Am 17. Mai wird LanaRebhan in Berlin für ihr Engagement ausgezeichnet. Die Schülerin ausBad Königshofen erhält den Preis in der Kategorie Junge Pflegende.Lana ist 14 Jahre alt und kümmert sich um ihren Vater. Schon mit achtJahren hat sie die Verantwortung für den Haushalt und dieUnterstützung ihres Vaters Jürgen übernommen. Zwei bis drei Mal inder Woche muss er zur Behandlung ins Krankenhaus. Mutter Katharinaist voll berufstätig. Gemeinsam mit Hundedame Cassy sind die Rebhansein starkes und eingespieltes Team. Sie treffen alle Entscheidungengemeinsam. Katharina Rebhan hat eine Ausbildung alspsychotherapeutische Heilpraktikerin. Das ermöglicht es der Familie,offen über Ängste und Herausforderungen zu sprechen. Während ihreMutter arbeitet, kümmert Lana sich um den Haushalt und um Cassy. Überdie Unterstützung ihres Vaters hinaus, engagiert sich das Mädchen beiden "Young Carers" einem europaweiten Netzwerk von jungen Pflegenden.Sie möchte anderen Kindern in ähnlichen Situationen Trost spenden undMut machen. Denn in Deutschland gibt es rund 480.000 pflegende Kinderund Jugendliche, Kinder wie Lana. Und aus eigener Erfahrung weiß sie,wie wichtig es ist, sich nicht alleine zu fühlen.Lanas Engagement ist in Deutschland kein Einzelfall: Mehr als zweiDrittel aller Pflegebedürftigen werden von ihren Angehören betreut.Somit stellt diese Gruppe eine wesentliche Stütze des Pflegesystemsin Deutschland dar. "Diese Menschen, die im Einsatz für andereAußergewöhnliches leisten, verdienen unsere Anerkennung", betont Dr.Sibylle Angele, Geschäftsführerin der compass pflegeberatung. Eineunabhängige Jury mit Vertretern aus Selbsthilfe, Pflegeberatung,Seniorenarbeit und Pflegepraxis hat die Preisträger ausgewählt.Insgesamt werden drei Personen ausgezeichnet.Pressekontakt:compass private pflegeberatung GmbHStefanie NelleGustav-Heinemann-Ufer 74C50968 Köln0221 933 32 127kommunikation@compass-pflegeberatung.dewww.compass-pflegeberatung.deOriginal-Content von: compass private pflegeberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell