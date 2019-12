14. Verleihung des Deutschen Journalistenpreises am 24. September 2020 in Frankfurt

Frankfurt am Main (ots) - Am Donnerstag, den 24. September 2020, wird inFrankfurt am Main zum 14. Mal der Deutsche Journalistenpreis verliehen. MitUnterstützung der Partner BASF, Daimler, DWS, HSBC Deutschland, Pictet undRandstad lobt The Early Editors Club, ein Netzwerk für Journalisten undWirtschaftsvertreter zum Informationsaustausch und zur Förderung desQualitätsjournalismus, den Preis jährlich aus.Prämiert werden herausragende Print- und Onlinetexte zu Wirtschaftsthemen auszurzeit sechs verschiedenen Gebieten: Bildung & Arbeit, Innovation &Nachhaltigkeit, Mobilität & Logistik, Weltwirtschaft, Vermögensverwaltung sowieBank & Versicherung. Einreichungen und Empfehlungen sind ab sofort möglich aufwww.djp.de.Hochrangige Jury - anonymisiertes AuswahlverfahrenDer 70-köpfigen Jury gehören Chefredakteure und Ressortleiter aller führendendeutschsprachigen Print- und Onlinemedien für Wirtschafts- und Finanzthemen an,die Leiter von fünf Journalistenschulen, renommierte Institutsdirektoren undHochschulprofessoren sowie die Preisträger des Vorjahres. Die Juroren erhaltenzu allen Wettbewerbsbeiträgen nur den Text in anonymisierter Form. Allein dasWort zählt.129.800 Euro Spenden an 186 gemeinnützige OrganisationenAls Preisgeld wurden 2019 insgesamt 36.000 Euro ausgelobt, ein Fünftel davon fürwohltätige Zwecke: Die Preisträger und Nominierten erhalten neben derpersönlichen Prämie das Recht, eine gemeinnützige Organisation zu benennen, diedaraufhin mit einer Spende unterstützt wird. Seit der ersten Verleihung 2007wurden so insgesamt 129.800 Euro an 186 Einrichtungen ausgezahlt.Pressekontakt:Volker NorthoffThe Early Editors Club (TEEC)Frankfurt/MainTelefon: 069 / 40 89 80-00Telefax: 069 / 40 89 80-10E-Mail: info@early-editors.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/67573/4480035OTS: djp - Deutscher JournalistenpreisOriginal-Content von: djp - Deutscher Journalistenpreis, übermittelt durch news aktuell