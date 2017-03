14 Schulen in der Endrunde des Deutschen Schulpreises 2017

Stuttgart (ots) -- Verleihung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 29. Mai inBerlin14 hervorragende Schulen stehen in der Endrunde um die Vergabe desDeutschen Schulpreises 2017. Er wird am 29. Mai in Berlin verliehen.Eine Expertenjury hat Schulen aus folgenden Bundesländern für dasFinale nominiert: Baden-Württemberg (1), Bayern (2), Bremen (1),Hessen (1), Niedersachsen (3), Nordrhein-Westfalen (3) und Sachsen(1) sowie die Deutschen Auslandsschulen in Boston (USA) und Rio deJaneiro (Brasilien). Bereits zum zweiten Mal konnten sich deutscheAuslandsschulen am Wettbewerb beteiligen.Die nominierten Schulen nehmen mit einer Delegation aus Schülernund Lehrern an der feierlichen Preisverleihung mit BundeskanzlerinAngela Merkel am 29. Mai 2017 in Berlin teil. Dann entscheidet sich,wer die begehrten Preise mit nach Hause nimmt. Der Hauptpreis ist mit100.000 Euro ausgestattet, die fünf weiteren Preisträger erhalten je25.000 EUR. Auch die nicht ausgezeichneten Finalisten werden mitAnerkennungspreisen in Höhe von je 5.000 EUR bedacht. Damit ist derDeutsche Schulpreis der höchstdotierte Wettbewerb für Schulen inDeutschland. Viele Schulen haben jahrelang an ihrer Qualitätgearbeitet, um sich darauf vorzubereiten.Alle nominierten Schulen haben zuvor ein aufwendigesBewerbungsverfahren durchlaufen. Eine Jury aus Praktikern undBildungswissenschaftlern hatte zunächst auf Basis derBewerbungsunterlagen 18 Schulen in Deutschland und zwei Schulen imAusland ausgewählt, die Anfang des Jahres von Juryteams besucht undbegutachtet wurden. Im Anschluss hat die Jury 14 Schulen für dieEndrunde des Deutschen Schulpreises nominiert.Die Robert Bosch Stiftung vergibt den Deutschen Schulpreis seitdem Jahr 2006 gemeinsam mit der Heidehof Stiftung. Medienpartner sindder stern und die ARD. Seit dem Start des Programms haben sich über2.000 Schulen für den Preis beworben. Bei der Entscheidung über diePreisträger bewertet die Jury sechs Qualitätsbereiche: Leistung,Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsquali-tät, Verantwortung, Schullebenund Schule als lernende Institution. Diese sechs Bereiche sindinzwischen als Kennzeichen für gute Schulqualität über die GrenzenDeutschlands hinaus anerkannt.Der Deutsche Schulpreis hat sich zu einer Bewegung guter Schulenentwickelt. Seit Beginn vernetzen sich die ausgezeichneten Schulenmiteinander und sorgen dafür, dass auch andere Schulen in Workshops,Seminaren und Hospitationsprogrammen von den Erfahrungen und Ideender Preisträger profitieren. Anfang 2015 haben die Robert BoschStiftung und die Heidehof Stiftung die Deutsche Schulakademiegegründet, um die gute Schulpraxis in die Breite zu tragen. Diebundesweit aktive und unabhängige Institution für Schulentwicklungund Lehrerfortbildung macht die Erfahrungen der 61 Preisträgerschulendes Deutschen Schulpreises für andere Schulen und Schulträgerverfügbar. Dieser Praxisansatz ist einzigartig in Deutschland.www.deutscher-schulpreis.deDer Deutsche Schulpreis 2017: Die Nominierten (sortiert nachBundesland)Name der Schule/Ort/Bundesland/Land/PLZ- Waldparkschule, Heidelberg, Baden-Württemberg, 69126- Berufliche Schulen Altötting, Altötting, Bayern, 84503- Gymnasium Kirchheim, Kirchheim bei München, Bayern, 85551- Grundschule Borchshöhe, Bremen, Bremen, 28755- Grundschule Schimmeldewog, Wald- Michelbach/ Unterschönmattenwag,Hessen, 69483- Elisabeth-Selbert-Schule Berufsbildende Schule des LandkreisesHameln-Pyrmont, Hameln, Niedersachsen, 31785- Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Osnabrück, Osnabrück, Niedersachsen,49088- Berufsbildende Schulen Osterholz-Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck,Niedersachsen, 27711- Europaschule Bornheim, Bornheim, Nordrhein-Westfalen, 53332- Gymnasium Essen Nord-Ost, Essen, Nordrhein-Westfalen, 45141- Gesamtschule Else Lasker-Schüler, Wuppertal, Nordrhein-Westfalen,42107- SCHKOLA Schulverbund, Zittau OT Hartau, Sachsen, 02763- Deutsche Auslandsschulen- Deutsche Schule Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasilien- German International School Boston, Boston, USAPressekontakt:Julia RommelStrategische KommunikationRobert Bosch Stiftung GmbHHeidehofstr. 3170184 StuttgartTel.: +49/711-46084-750Fax: +49/711-46084-10750julia.rommel@bosch-stiftung.dewww.bosch-stiftung.dePostfach 10 06 2870005 StuttgartBleiben Sie in Kontakt über www.twitter.com/BoschStiftung undwww.facebook.com/RobertBoschStiftungOriginal-Content von: Robert Bosch Stiftung GmbH, übermittelt durch news aktuell