14 Projekte und Konzepte für Energy Efficiency Award 2018 nominiert

Berlin (ots) -- Über 100 Wettbewerbsbeiträge aus dem In- und Ausland- Nominierte kommen aus Deutschland, Polen, Indien und der Ukraine- Auszeichnung wird am 26. November auf dem denaEnergiewende-Kongress verliehenDie Deutsche Energie-Agentur (dena) hat 14 außergewöhnlicheAnsätze, den Energieverbrauch und klimarelevante Emissionen inUnternehmen zu mindern, für den Energy Efficiency Award 2018nominiert. Vier der Kandidaten erhalten am 26. November 2018 auf demdena Energiewende-Kongress in Berlin die internationale Auszeichnung.Der Award ist mit Preisgeldern von insgesamt 30.000 Euro dotiert undsteht unter der Schirmherrschaft von Bundeswirtschaftsminister PeterAltmaier."Energieeffizienz ist in Deutschland ein wichtiges Thema für dieWirtschaft, das zeigen 72 Wettbewerbsbeiträge aus dem Inland. Mit 32Bewerbungen aus anderen Ländern haben wir dieses Jahr erneut aucheine hohe internationale Beteiligung", sagt Andreas Kuhlmann,Vorsitzender der dena-Geschäftsführung. "Diese Vielfalt bietet dieChance, dass Unternehmen in punkto Energieeffizienz voneinanderlernen können - ein wichtiges Kriterium unseres Wettbewerbes."Der Energy Efficiency Award 2018 wird vom Bundesministerium fürWirtschaft und Energie (BMWi) gefördert und durch die Premium-PartnerDanfoss und KfW unterstützt.Nominierungen für umgesetzte EnergieeffizienzprojekteDie Jury des Wettbewerbes bewertete die Beiträge anhand derKriterien Energieeinsparung, Klimaschutzrelevanz, Wirtschaftlichkeitsowie Innovationsgrad und Übertragbarkeit auf weitere Unternehmen.Weitere wichtige Aspekte waren die Wahrung der Chancengleichheit fürkleine und mittlere Unternehmen und die Relevanz der Projekte für diejeweiligen Wettbewerbskategorien.Nominiert in der Kategorie Energiewende 2.0 sind Projekte, dieneben der Energieeffizienzsteigerung weitere positive Wirkungen fürdas Energiesystem entfalten:- Aurubis AG für die Nutzung industrieller Abwärme im eigenenUnternehmen sowie außerbetrieblich zur Beheizung der HamburgerHafenCity (Deutschland, Hamburg),- Evangelisch-Lutherischer Gertrudenstift e. V. für die Steigerungder Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Energien ineinem nachhaltigen Gesamtkonzept (Deutschland, Hessen),- Hettich Holding GmbH & Co. OHG für den Neubau einesNiedrigenergie-Industriebaus mit energieeffizienter Kälte- undKlimatechnik, Steuerung der Gebäudetechnik, Abwärmenutzung ausden Produktionsstätten und Einsatz einer Photovoltaikanlage(Deutschland, Nordrhein-Westfalen),- Hochschule Biberach für den Einsatz von Elektrorollern undPedelecs für Studenten und Beschäftigte der Hochschule(Deutschland, Baden-Württemberg).Nominiert in der Kategorie Energieeffizienz: von clever bisdigital sind Projekte mit klassischen Energieeffizienzmaßnahmen bishin zu digitalen Lösungen:- CABB GmbH für die Erschließung vorhandener Kondensatabwärme zurBeheizung von Schmelzbehältern (Deutschland,Nordrhein-Westfalen),- Fraport AG und MeteoViva GmbH für die gemeinsame digitaleSimulation und anschließende Umsetzung einer klima-optimiertenGebäudeautomation (Deutschland, Hessen),- Schullandheim Tellkampfschule für die energetischeModernisierung einer Turnhalle (Deutschland, Niedersachsen),- Volkswagen Poznan Sp. z o.o. für die Wärmerückgewinnung ausKompressoren und Nutzung der Abwärme zur Beheizung der StadtPoznan (Polen).Nominiert in der Kategorie Energiedienstleistungen undEnergiemanagement sind Projekte, die mit Energiemanagement oder einemDienstleister umgesetzt wurden (bewerben konnten sich sowohlUnternehmen als auch die Dienstleister):- Königsee Implantate GmbH für ein Energiemanagementsystem inVerbindung mit einer großen Vielzahl von strom- undwärmeseitigen Einzelmaßnahmen (Deutschland, Thüringen),- Smart Joules Pvt. Ltd. und St. Stephen's Hospital für dieEnergieeffizienzmaßnahmen mit Schwerpunkt auf energieeffizienterRaumkühlung in einem Krankenhaus (Indien),- synavision GmbH und das Universitätsklinikum Düsseldorf für dieenergetische Optimierung von Steuerungs- und Regelungstechnikder Gebäudetechnik am Leber- und Infektionszentrum desUniklinikums Düsseldorf (Deutschland, Nordrhein-Westfalen).Drei Nominierungen für den PublikumspreisDas zweite Mal in Folge prämiert der Energy Efficiency Award auchKonzepte zur Steigerung der Energieeffizienz. In dieser Kategorienominierte die Jury:- Ingenieurbüro Vogler für die thermische Nutzung vonOberflächengewässern zur Heizung von Häusern im Winter und zurKühlung im Sommer (Deutschland, Brandenburg)- MVV Umwelt Asset GmbH für die Fernwärmebereitstellung inMerseburg aus Abwärme, die bei der Rauchgasreinigung derthermischen Restabfallbehandlungs- und Energieerzeugungsanlageentsteht (Deutschland, Sachsen-Anhalt)- Verwaltung der Stadt Zhovkva für ein energieeffizientesWohngebiet in der UkraineDie drei Unternehmen bewerben sich mit ihren Konzepten mit einemLive-Pitch auf dem dena Energiewende-Kongress um den Publikumspreis.Den Energy Efficiency Award vergibt die dena seit 2007 im Rahmenihrer Initiative EnergieEffizienz.Informationen zur Preisverleihung auf dem denaEnergiewende-Kongress erhalten Sie unter www.dena-kongress.de.Alle Informationen zum Wettbewerb unterwww.EnergyEfficiencyAward.de.