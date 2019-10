14 Milliarden für das Ende von AIDS, Tuberkulose und Malaria

Hannover/Berlin (ots) - Die acht EntwicklungsorganisationenDeutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW), Freunde des Globalen FondsEuropa, Global Citizen, Kindernothilfe, ONE, Oxfam, PlanInternational Deutschland und World Vision begrüßen die heute in Lyonvon Gebern zugesagten 14 Milliarden USD für den Globalen Fonds zurBekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria. Zu diesem Erfolg hatauch Deutschland beigetragen: der deutsche Beitrag für die kommendeFinanzierungsperiode (2020-2022) steigt um knapp 18 Prozent auf eineMilliarde Euro.Die entwicklungspolitischen Organisationen sagen dazu: "Die volleFinanzierung des Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkuloseund Malaria ist ein großer Erfolg - vor allem für die 16 MillionenMenschen, deren Leben durch die Arbeit des Fonds gerettet werdenkönnen. Doch gerade in einer Zeit, in der der Multilateralismus immermehr unter Beschuss steht, ist dies auch ein großer Erfolg für dieinternationale Kooperation. Es ist sehr gut, dass globale Gesundheitweiterhin ein gemeinsamer Nenner ist."Die drei großen Infektionskrankheiten Aids, Tuberkulose undMalaria fordern laut WHO auch heute noch jährlich fast drei MillionenLeben. Die Erfolge des Globalen Fonds machen das Ziel greifbar, dieAusbreitung der drei tödlichsten armutsassoziierten Krankheitenendlich zu stoppen und somit der Erreichung der nachhaltigenEntwicklungsziele (SDGs) näher zu kommen. Es könnte jedoch schnellwieder in weite Ferne rücken, wenn sich die Weltgemeinschaft - undinsbesondere wirtschaftsstarke Nationen wie Deutschland - nicht auchin Zukunft als verlässliche Partner bei der Eindämmung der Epidemienerweist. Darauf machten die acht Entwicklungsorganisationen mit derKampagne #FillUpTheFund im Vorfeld aufmerksam. Insgesamt 19Bundestagsabgeordnete hatten sich in einer Videobotschaft(fillupthefund.de) für einen starken Beitrag Deutschlandsausgesprochen.Über den Globalen Fonds:Der Globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malariafinanziert Präventions- und Behandlungsprogramme in mehr als 100Ländern. So wurden mit der Hilfe des Globalen Fonds seit seinerGründung im Jahr 2002 32 Millionen Menschenleben gerettet. Insgesamtkonnten die Todesfälle durch die drei Armutskrankheiten um einDrittel reduziert werden - ein beeindruckender Erfolg, der denGlobalen Fonds zu einem der effektivsten Finanzierungsinstrumente fürweltweite Gesundheit macht. Bei der alle drei Jahre stattfindendenFinanzierungskonferenz geben die öffentlichen und privaten Geber desFonds bekannt, welche Beiträge sie für die Jahre 2020 bis 2022bereitstellen werden. Der Globale Fonds strebte im Vorfeld an,mindestens 14 Milliarden US-Dollar für die drei Jahre zumobilisieren, um dazu beizutragen, dass 16 Millionen Menschenlebengerettet und die Gesundheitssysteme in einkommensschwachen Ländernnachhaltig verbessert werden können. Heute wurde bekannt, dass diesesZiel, das von vielen Beobachtern für einen Minimalbeitrag für diegesetzten Ziele gehalten wird, erreicht worden ist.Weitere Informationen:Über den Globalen Fonds: http://fillupthefund.de/der-globale-fonds/Infografik zum Globalen Fonds: https://bit.ly/2ZkO5Q4Infografik zur Wirkung der Investitionen: https://bit.ly/2mnQVGCVideobotschaften und Kampagnenwebsite: www.fillupthefund.deDer Globale Fonds und die SDGs:http://fillupthefund.de/nachhaltige-entwicklungsziele/Pressekontakt:Sadiah MeiselbachReferentin für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDeutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)Hindenburgstr. 25 | 30175 HannoverTelefon: 0511 94373-35 | Fax: 0511 94373-73E-Mail: sadiah.meiselbach@dsw.orgInternet: www.dsw.orgOriginal-Content von: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, übermittelt durch news aktuell