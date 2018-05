München (ots) - "Familienunternehmen stehen für unternehmerischesDenken, Innovation und Nachhaltigkeit!" So wirbt Thomas Fischer,Aufsichtsratsvorsitzender der MANN+HUMMEL Gruppe für den kommenden"Karrieretag Familienunternehmen", der am 29. Juni in Ludwigsburg beiStuttgart im neuen Technologiezentrum des international agierendenFiltrationsspezialisten stattfinden wird. 49 weitere großeFamilienunternehmen aus ganz Deutschland werden sich dort alsArbeitgeber präsentieren. Mit dabei sind beispielsweise dieDrogeriemarktkette dm, der "Sonnenlicht-Manager" WAREMA oder dasglobale Technologieunternehmen, die Freudenberg Gruppe.Hochschulabsolventen aller Fachrichtungen, aber auchBerufserfahrene können sich noch bis zum 14. Mai bewerben, direktonline unter http://www.karrieretag-familienunternehmen.de/.Wer akkreditiert wird, trifft direkt auf die Inhaber und dieverantwortlichen Personalleiter der ausstellendenFamilienunternehmen. Sie stehen für Gespräche über möglicheKarriereperspektiven bereit.Der "Karrieretag Familienunternehmen" wurde von führendenFamilienunternehmern Deutschlands, dem Entrepreneurs Club und derStiftung Familienunternehmen ins Leben gerufen.Ein Presse-Foto steht Ihnen auf unserer Homepage zur kostenfreienNutzung (© Mann+Hummel) zur Verfügung: http://ots.de/YqXML5Pressekontakt:Maria KrenekReferentin KommunikationStiftung FamilienunternehmenPrinzregentenstraße 50D-80538 MünchenTel.: +49 (0) 89 / 12 76 400 03krenek@familienunternehmen.dehttp://www.familienunternehmen.de/Original-Content von: Stiftung Familienunternehmen, übermittelt durch news aktuell