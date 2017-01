14. Januar wird nachfragestärkster Tag für Urlaubsbuchungen in 2017 / TUI erwartet nahezu eine Million Urlaubssuchende am kommenden Samstag

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Hannover (ots) - Die Reiselust der Deutschen scheint auch 2017ungebremst. Die heiße Phase für das Reisegeschäft läuft bereits. TUI,Deutschlands führender Reiseveranstalter, erwartet für Samstag, den14. Januar, den Buchungshöhepunkt des Jahres. Internen Berechnungenzufolge werden voraussichtlich über 20.000 Bundesbürger am morgigenSamstag ihren Urlaub über TUI buchen. Erfreulich für dieReisebranche: Die Deutschen buchen wieder früher. Bereits jetzt liegtdie Nachfrage nach Reisen bei Deutschlands führendemReiseveranstalter deutlich über dem letzten Jahr.Insgesamt erwartet TUI am 14. Januar eine Million Urlaubssuchende,die sich entweder online oder in einem Reisebüro beraten lassen.Dabei spielt die Nutzung von Smartphones oder Tablets eine immerwichtigere Rolle. Neun von zehn Reisebuchungen werden mindestens zueinem Zeitpunkt online recherchiert. Geht es um die Reisebuchung,kombinieren Urlauber vorzugsweise Online-Medien und die persönlicheBeratung im Reisebüro. So buchen 42 Prozent der Deutschen ihre zuvoronline recherchierte Reise im Reisebüro. Bei Pauschalreisen liegt dieQuote bei 58 Prozent. Wer beim Versuch, im Internet eine Reise zubuchen, Beratung benötigt, bekommt bei TUI automatisch Hilfestellungvom Reisebüro. So werden rund 500.000 Online-Kunden jährlich durchReisebüros beraten.TUI setzt im Sommer 2017 auf Spanien, Italien, Griechenland undferne LänderSpanien, Griechenland und Italien werden auch 2017 die liebstenReiseländer der Deutschen bleiben. Insbesondere auf dem spanischenFestland sieht TUI noch großes Wachstumspotenzial und baut mit Huelvaeine noch relativ unbekannte Region weiter aus. Mit zunehmenderReiseerfahrung zieht es deutsche Urlauber immer mehr in ferne Länder.Insbesondere die USA und Indonesien stehen weit oben auf derWunschliste vieler Urlauber. Aber auch Mexiko, Südafrika, Kanada,Mauritius, die Seychellen und die Dominikanische Republik legendeutlich zu. (Hinweis: Die aktuellen Reisetrends finden Sie auch inder TUI Presse-Information vom 12.1.2017).