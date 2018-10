14 Bundesländer profitieren von zwei Feiertagen / ADAC Stauprognose 30. Oktober bis 4. November

München (ots) - Die Tage rund um den Monatswechsel werdenAutofahrern komplett andere Verkehrsverhältnisse bescheren als imvergleichbaren Zeitraum der Vorjahre.Erstmals in diesem Jahr wird der Reformationstag (Mittwoch, 31.Oktober) auch im Norden ein Feiertag. So haben an diesem Tag nebenden ostdeutschen Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auch Bremen, Hamburg,Niedersachsen und Schleswig-Holstein einen Tag frei. Dies bedeutet amNachmittag des Vortags in den genannten Ländern mehr Berufsverkehr.Einen großen Ausflugs- und Kurzurlauberverkehr erwartet der ADACnicht.An Allerheiligen (1. November) haben traditionell die BundesländerBaden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz unddas Saarland frei. Für viele bietet das die Gelegenheit, mithilfeeines Brückentages ein langes Wochenende frei zu nehmen. Dies hat zurFolge, dass am Nachmittag des Vortags sowie am Ende des langenWochenendes, wenn dann auch die Herbstferien in Bayern undBaden-Württemberg enden, der Verkehr wieder dichter werden könnte.Was jedoch allen Autofahrern einen Strich durch die Rechnungmachen könnte: Das Wetter. Plötzlich auftretende Nebelfelder,überfrierende Nässe oder Schnee sind Ende Oktober keine Seltenheitmehr.Das sind die Fernstraßen mit Staugefahr:- Fernstraßen von und zur Nord- und Ostsee- A 1 Bremen - Hamburg- A 3 Passau - Nürnberg - Frankfurt- A 5 Basel - Karlsruhe - Hattenbacher Dreieck- A 6 Heilbronn - Nürnberg- A 7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg- A 8 Salzburg - München - Stuttgart- A 9 München - Nürnberg - Berlin- A 10 Berliner Ring- A 24 Hamburg - Berlin- A 93 Kufstein - Inntaldreieck- A 95/ B 2 München - Garmisch-Partenkirchen- A 96 München - Lindau- A 99 Umfahrung MünchenPressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell