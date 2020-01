14,5 Prozent Marktanteil! SAT.1 mit dem DISNEY FILMFEST souveräner Marktführer am Neujahrstag

Unterföhring (ots) - 2. Januar 2020. Frohes neues Jahr für SAT.1: Am Neujahrstagerreichte der Sender mit dem DISNEY FILMFEST grandiose 14,5 ProzentTagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und errang damit mit weitem Abstanddie Marktführung. Dazu trugen unter anderem die hervorragenden Marktanteile derAnimations-Highlights "Zoomania" (15:55 Uhr, E 14-49 J.: 16,6 % MA) und "DieEiskönigin - Völlig unverfroren" (17:50 Uhr, E 14-49 J.: 18,8 % MA), vor allemaber die Free-TV-Premiere von "Die Schöne und das Biest" um 20:15 Uhr mit 18,1Prozent Marktanteil in dieser Zielgruppe bei. So machte sich SAT.1 selbst dasschönste Geschenk zum 36. Geburtstag, der Sender war am 1. Januar 1984 erstmalsauf Sendung gegangen.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TVDeutschland | Business Intelligence Erstellt: 02.01.2020 (vorläufig gewichtet:01.01.2020)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter Esch Kommunikation/PR SeniorRedakteur / Stellv. Vice President Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177 Peter.Esch@ProSiebenSat1.comwww.ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4481615OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell