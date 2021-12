14,4 Millionen Euro für ein Haus, fast 9 Millionen Euro für eine Wohnung: das waren die teuersten Immobilien 2021

Nürnberg (ots) -Ein immowelt Ranking der 10 teuersten Wohnungen und der 10 kostspieligsten Häuser in Deutschland zeigt:- Hamburg mit teuerster Wohnung (8,9 Millionen Euro), 6 Münchner Wohnungen unter den Top 10- Spitzenpreise für Häuser in München (14,4 Millionen Euro) und auf Sylt (13 Millionen Euro)Für Immobilien im Luxussegment mussten Käufer in Deutschland in diesem Jahr teils Preise in zweistelliger Millionenhöhe bezahlen. Das zeigt ein immowelt Ranking der jeweils 10 teuersten Häuser und Wohnungen, die zwischen Januar und November 2021 auf immowelt.de angeboten wurden. Das kostspieligste Haus konnte für 14,4 Millionen Euro erworben werden, die exklusivste Wohnung wurde für 8,9 Millionen Euro inseriert. Dominiert wird das Ranking von Immobilien aus München. Von den 10 Häusern mit Spitzenpreisen fanden sich 3 in der bayerischen Landeshauptstadt, bei den 10 teuersten Wohnungen war die Isar-Metropole sogar sechsmal vertreten.Teuerste Wohnung in Hamburg, München dominert RankingAngeführt wird die Rangliste der kostspieligsten Wohnungen von einem Penthouse im Hamburger Stadtteil Uhlenhorst. Für 8,9 Millionen Euro erhielt der Käufer ein Domizil mit direkter Lage an der Außenalster, 6 Zimmern und 430 Quadratmetern Wohnfläche. Auf dem zweiten Platz folgt eine 275 Quadratmeter große Wohnung im neu entstandenen Frankfurter Grand Tower, die mit 8,4 Millionen Euro zu Buche schlug. Der Quadratmeterpreis lag aufgrund der deutlich geringeren Wohnfläche sogar höher als bei der Hamburger Luxusimmobilie.Wohnungen zu Spitzenpreisen fanden sich auch in der deutschen Hauptstadt, die mit insgesamt 2 Immobilien in den Top 10 vertreten ist. Eine Wohnung mit 7 Zimmern im noblen Dahlem wurde für 6 Millionen Euro (Platz 8) angeboten. Ein Ensemble im Berliner Szeneviertel Prenzlauer Berg mit 10 Zimmern, eigenem Weinkeller und zugehörigem Garten kostete sogar 6,3 Millionen Euro (Platz 7).Dominiert werden die Top 10 allerdings von München, wo sich 6 der 10 kostspieligsten Wohnungen befinden. Die teuerste Wohnung in der Isar-Metropole ließ sich im Bezirk Maxvorstadt für 7,3 Millionen Euro (Platz 3) erwerben. Für den Preis konnten Käufer eine Terrassenwohnung am Alten Botanischen Garten mit 6 Zimmern und Wellnessbereich beziehen.Spitzenpreise für Häuser in München und auf SyltAuch im Ranking der 10 teuersten Häuser ist die bayerische Landehauptstadt mit insgesamt 3 Immobilien prominent vertreten. Das teuerste Haus fand sich im Nobelviertel Bogenhausen und kostete 14,4 Millionen Euro. Das Anwesen in unmittelbarer Isar-Nähe umfasst 12 Zimmer, eine Dachterrasse sowie eine eigene Tiefgarage. Die Grundstücksflächen der Münchner Häuser sind jedoch trotz hoher Preise deutlich geringer als bei den meisten anderen Immobilien im Ranking, was an den kaum verfügbaren und daher sehr teuren Grundstücken innerhalb der Isar-Metropole liegen dürfte.Käufer, die eine Residenz in ländlicher Lage bevorzugten, konnten im südlich von München gelegenen Landkreis Starnberg zwei Häuser zu Spitzenpreisen erwerben. Eine Villa am Starnberger See mit eigenem Steg wurde für 12,5 Millionen Euro (Platz 3) inseriert, ein Anwesen am Ammersee mit Blick auf die Alpen für 12 Millionen Euro (Platz 5).Die Lage am Wasser sorgte auch auf der Nordseeinsel Sylt für Preise in Millionenhöhe. Von den bundesweit 10 teuersten Häusern liegen insgesamt 3 auf der Insel. Ein Anwesen mit Blick auf das Wattenmeer im illustren Promi-Ort Kampen ist mit einem Preis von 13 Millionen Euro sogar das zweitteuerste Haus im Ranking. Komplettiert werden die Top 10 durch eine Villa im Hamburger Stadtteil Blankenese für 11 Millionen Euro (Platz 7) sowie ein 9 Millionen Euro teures Anwesen in Düsseldorf (Platz 9).Detaillierte Ranglisten der teuersten Immobilien stehen hier zum Download bereit. (http://ots.de/jF3lm2)Eigentümer, die wissen wollen, was ihre Immobilie wert ist, können sich ab sofort in der immowelt Price Map (https://www.immowelt.de/immobilienpreise/deutschland/hauspreise) über das aktuelle Preisniveau informieren.Berechnungsgrundlage:Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise waren Angebote, die zwischen Januar und November 2021 auf immowelt.de inseriert wurden. Dabei wurden ausschließlich Angebote berücksichtigt, die vermehrt nachgefragt wurden. Die Preise sind jeweils Angebots-, keine Abschlusspreise.Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie in unserem Pressebereich unter presse.immowelt.de.Über immowelt.de:Das Immobilienportal www.immowelt.de ist einer der führenden Online-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien. Gemeinsam mit immonet.de verzeichnet das Immobilienportal eine Reichweite von monatlich 68 Millionen Visits*. immowelt.de ist ein Portal der immowelt Group, die mit bauen.de und umzugsauktion.de weitere reichweitenstarke Portale betreibt und leistungsstarke CRM-Software für die Immobilienbranche entwickelt. Die immowelt Group ist eine Tochter der Axel Springer SE.* Google Analytics; Stand: April 2021Pressekontakt:immowelt GmbHNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: immowelt, übermittelt durch news aktuell