Hannover (ots) - Die Nutztierhaltung ist heute umstrittener dennje: Regelmäßig veröffentlichen Aktivist/innen erschreckende Bilderaus Mastanlagen. Angesichts des dramatischen Dürresommers steht auchder anhaltend hohe Verbrauch von Fleisch und Milchprodukten wegenseiner Klimaauswirkungen in der Kritik. Branchenorganisationen wieder Deutsche Bauernverband versuchen allerdings immer wieder, dieöffentliche Debatte in ihrem Sinne zu beeinflussen: Leidende Tiereseien die Ausnahme, das Tierwohl mache große Fortschritte undKlimaschutz betreibe man durch Effizienz. Abgeordnete verschiedenerParteien wollen derweil Undercover-Recherchen kriminalisieren undTierrechtsorganisationen die Gemeinnützigkeit aberkennen.Informieren Sie sich auf dieser Tagung über die Hintergründe zuverschiedenen Streitpunkten und lernen Sie eine andere Perspektivekennen: Erfahren Sie aus erster Hand, wie Tierrechtler/innen dieaktuelle Nutztierhaltung sehen und warum Aktivist/innen nachts inStällen filmen. Riskieren Sie einen kritischen Blick auf dieÖffentlichkeitsarbeit der Agrarverbände, lernen Sie Alternativen zurNutztierhaltung kennen und diskutieren Sie mit uns, wie eineobjektive Berichterstattung in diesem gesellschaftlich zunehmendrelevanten Themenfeld möglich ist.Ort: Werkhof Hannover-Nordstadt, Schaufelder Straße 11, 30167Hannover (ca. 15 min vom Hbf entfernt, via U6/11 ab Hannover Kröpke)Vormittags: Kurzvorträge, Nachfragen, Austausch (10:00-13:00 Uhr)Nachmittags: Pressetour zu einer bio-veganen SolidarischenLandwirtschaft oder gemeinsamer Rundgang auf der EuroTier (14:00-ca.17:30 Uhr)Die Veranstaltung ist kostenfrei (inkl. Kaffee und Mittagessen).Wir bitten bis zum 31. Oktober 2018 um eine verbindliche Anmeldungper E-Mail an presse@ariwa.org. Bitte geben Sie dabei auch an, anwelcher der beiden Pressetouren Sie teilnehmen möchten.Programm:10:00 Uhr Begrüßung Achim Stammberger, ARIWA10:15 Uhr Was bedeutet die übliche Marietheres Reinke, TierärztinTierhaltung für Tiere? bei der Albert SchweitzerStiftung für unsere Mitwelt10:45 Uhr Undercover-Recherchen in Erasmus Müller,Tieranlagen: Motive und Recherche-AktivistErfahrungen vonAktivist/innen11:15 Uhr Kaffeepause11:30 Uhr Neutralität, Lobbyismus, Hilal Sezgin, FreieVerantwortung: Wie Journalistin und AutorinJournalist/innen über von "Artgerecht ist nur dieTiere schreiben (können) Freiheit"12:00 Uhr Spitze in Tierwohl und Friederike Schmitz, AutorinKlimaschutz? von "Tierethik kurz +Die Öffentlichkeitsarbeit verständlich"der Agrarverbände12:30 Uhr Biozyklisch-veganer Anbau Anja Bonzheim,als Lösungsansatz Biozyklisch-VeganerAnbau e.V.13:00 Uhr Mittagessen14:00-17:30 Uhr: Zwei Pressetouren zur Auswahl1) Besuch der bio-veganen Solidarischen Landwirtschaft in Gehrdenbei Hannover2) Rundgang auf der EuroTier mit Referent/innen aus demVormittagsprogrammAnimal Rights Watch e.V. (ARIWA) ist eine gemeinnützigeTierrechtsorganisation. ARIWA deckt die Zustände in der Tierindustrieauf und fördert eine tierfreundliche, vegane Lebensweise. BundesweiteBekanntheit erlangte ARIWA durch die Veröffentlichung von Recherchenin Bio-Betrieben und Schweinezuchtanlagen und durch die Ausrichtungdes "Vegan Street Day" in Stuttgart und Dortmund.