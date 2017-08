140 neue Auszubildende starten ihre Ausbildung am BmH in Gera (FOTO)

Gera (ots) -Grund zum Feiern am Bildungszentrum für medizinischeHeilhilfsberufe in Gera: 140 neue Auszubildende begrüßte dieSchulleiterin Ilona Renken-Olthoff am Donnerstag zum Beginn des neuenSchuljahres 2017. »Die Ausbildung in Gesundheitsberufen nimmt vor demHintergrund der Professionalisierung der Gesundheitsberufe immer mehran Bedeutung zu«, sagt Renken-Olthoff. »Wir freuen uns, uns gemeinsamdieser Herausforderung zu stellen.«Eine Karriere im Gesundheits- und Sozialwesen wird für viele jungeMenschen immer attraktiver. Grund dafür ist nicht allein dieTatsache, dass unsere Gesellschaft immer älter wird. Derzeit findeteine umfassende Professionalisierung sowohl in den medizinischenAssistenzberufen als auch in den Feldern der sozialen Arbeit statt.Als private berufsbildende Schule für Gesundheits- und Sozialberufeunterstützt das BmH die Professionalisierung der Gesundheitsberufe.Im Rahmen der Begrüßung der neuen Auszubildenden für das Schuljahr2017 betonte Schulleiterin Ilona Renken-Olthoff, dass das BmH mitseinem qualitativ hochwertigen und durchgängig praxisorientiertenAusbildungsangebot sehr gut aufgestellt sei und dieAusbildungslandschaft am Standort Gera seit mehr als 23 Jahrenwesentlich bereichere. »Mit dem Rüstzeug aus der Ausbildung sind dieAuszubildenden in der Lage, sich den gegenwärtigen und zukünftigenHerausforderungen zu stellen«, sagt Renken-Olthoff. Für ihrBerufsleben hätten die Absolventen sehr gute Chancen auf demArbeitsmarkt, nicht zuletzt wegen der zahlreichen und sehr engenPraxispartnerschaften des BmH.Gegründet als Schule für Therapieberufe, bietet das BmHBerufszentrum für medizinische Heilhilfsberufe heute siebenAusbildungsgänge im medizinischen und sozialen Bereich an, darunterneben der Ausbildung zum Physio- und Ergotherapeuten auchmedizinischtechnische Assistenten, Sozialassistenten und Erzieher.Das BmH Berufszentrum für medizinische Heilhilfsberufe ist Teileiner Unternehmensgruppe, zu der auch drei private Hochschulen inHamburg und Berlin gehören. In Kooperation mit denPartnerhochschulen, der MSH Medical School Hamburg und der MSBMedical School Berlin, bietet das BmH ausbildungsbegleitendeBachelorstudiengänge an und ist auch Akademische Lehrschule für dieAusbildung von angehenden Lehrern für Gesundheitsberufe DieAuszubildenden, die sich für ein ausbildungsbegleitendes Studiumentscheiden, werden durch das Erlangen wissenschaftlicherFertigkeiten und Managementkompetenzen qualifiziert,interdisziplinäre Teams zu leiten. Sie arbeiten auf einer Ebene mitanderen akademisch qualifizierten Berufsgruppen im Gesundheitswesen.Mit der Doppelqualifikation in kurzer Zeit, Berufsabschluss plusBachelorabschluss, werden alle Voraussetzungen für eine gefragteBerufsgruppe mit Zukunft erfüllt.Über das BmH Bildungszentrum für medizinische HeilhilfsberufeUnter dem Dach des BmH befinden sich sechs staatlich anerkannteBerufsfachschulen und Fachschulen. Eine hohe Praxisorientierung undeine langjährige Erfahrung in der Gesundheitsbranche zeichnet diestaatlich anerkannte, private berufsbildende Schule für Gesundheits-und Sozialberufe aus. Das BmH bietet sowohl ein umfangreichesAusbildungsangebot sowie zukunftsfähige Bildungskonzepte undbegleitet ihre Auszubildenden bestmöglich in ihrer beruflichenLaufbahn. Nicht nur der Erwerb von Wissen und die Entwicklung vonFähigkeiten und Fertigkeiten sind Ziel der Ausbildung. Auch diepersönlichen und sozialen Kompetenzen jedes Auszubildenden stehen imMittelpunkt. Die Vermittlung von Methodenkompetenz undwissenschaftlichen Fertigkeiten ist daher fest in die Ausbildungintegriert. Damit steht den Auszubildenden bereits während desBerufsabschlusses eine mögliche akademische Entwicklung offen. DasBmH orientiert sich inhaltlich an den aktuellsten Entwicklungen undErgebnissen aus Wissenschaft und Forschung. Außerdem wird dieQualität der Ausbildung über systematische Evaluationensichergestellt.Kontakt:BmH Private Berufsbildende Schule für Gesundheits- und SozialberufeGmbHHainstraße 21| 07545 GeraPresse- und Öffentlichkeitsarbeit: Tobias DietzTel: 0365 / 77371-21| Mail:tobias.dietz@bmh-gesundheits-und-sozialberufe-gera.dewww.bmh-gesundheits-und-sozialberufe-gera.de |www.facebook.com/BmHGera/Original-Content von: MSH Medical School Hamburg, übermittelt durch news aktuell