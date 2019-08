140 600 neue Azubis im Handwerk im Jahr 2018

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2018 haben rund 140 600 Männer undFrauen in Deutschland einen Ausbildungsvertrag im Handwerkabgeschlossen. Damit lag die Zahl neuer Azubis in Handwerksbetriebendeutlich niedriger als zehn Jahre zuvor (2008: 166 900). Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der Weltmeisterschaftder Berufe vom 22. bis 27. August weiter mitteilt, war im Handwerkbei den Männern die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker (20 300) und beiden Frauen die Ausbildung zur Friseurin (7 100) am stärksten besetzt.Dagegen haben nur 830 Frauen eine Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerinund nur 2 500 Männer eine Ausbildung zum Friseur begonnen. Auf Platz2 der am häufigsten gewählten Berufe von Handwerks-Azubis befindensich bei den Männern der Elektroniker mit 13 700 neu abgeschlossenenAusbildungsverträgen und bei den Frauen die Fachverkäuferin imLebensmittelhandwerk mit 4 300 Abschlüssen.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html zu finden.Weitere Auskünfte:Berufsbildungsstatistik Telefon: (0611) 75- 44 62www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell