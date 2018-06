13. wissenschaftlicher interdisziplinärer Kongress für Dialogmarketing - Einblicke in aktuelle Forschungsarbeiten

Frankfurt am Main (ots) - Am 26. September geben Wissenschaftlerverschiedener Disziplinen beim 13. wissenschaftlicheninterdisziplinären Kongress für Dialogmarketing an der FOM Hochschulefür Oekonomie & Management in Hamburg Einblicke in aktuelleForschungsarbeiten zum Dialogmarketing. Der Event hat sich durch seinabwechslungsreiches und spannendes Programm zu einer festen Größe inder Dialogmarketingbranche entwickelt und ist in seiner Formeinzigartig. Die Teilnehmer erwartet ein Tag voller neuerErkenntnisse, Anregungen und Diskussionen.Insgesamt sechs Vorträge zu den Themen Künstliche Intelligenz imKundendialog, Argument Mining, Erfolgsbeitrag von Dialogmarketing fürUnternehmen, ROPO-Effekt (Research Online, Purchase Offline) beiProdukten der Unterhaltungselektronik, Bestimmung der Erfolgsfaktorenim Targeting sowie Connected Cars als Instrument des CRM stehen aufdem Programm.Ebenfalls Bestandteil der Veranstaltung ist die Verleihung desAlfred Gerardi Gedächtnispreises, der an den wissenschaftlichenNachwuchs verliehen wird. Die ausgezeichneten Dissertationen undAbschlussarbeiten werden von den Gewinnern in Kurzpräsentationenvorgestellt.Auch in diesem Jahr wird ein Moderatorenduo bestehend aus einemWissenschaftler und einem Praktiker die Teilnehmer durch den Tagführen und den Austausch zwischen Theorie und Praxis unterstreichen.Im Anschluss an den Kongress erscheint jeweils ein Tagungsband beiSpringerGabler ("Dialogmarketing-Perspektiven"), dessen Bezug in derKongressgebühr (50 Euro bis 400 Euro) enthalten ist.Das gesamte Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung unter:https://www.ddv.de/events/wissenschaftlicher-kongress.htmlPressekontakt:DDV - Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 500, Fax: (069) 401 276 599E-Mail: b.vonNagy@ddv.deInternet: http://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell