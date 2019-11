Die 13 größten Solaraktien auf dem Markt

Weitere Suchergebnisse zu "AES":

Es gibt eine Reihe von Faktoren, die die Solarenergiebranche in den nächsten Jahrzehnte vorantreiben werden. Der globale Mittelstand wächst rasant. Die Auswirkungen der Menschheit auf das Klima der Erde haben die Dynamik weg von fossilen Brennstoffen und hin zu erneuerbaren Energieoptionen wie Solaranlagen verlagert. Technische Verbesserungen und massive Fertigungskapazitäten haben die Kosten so weit gesenkt, dass Solaranlagen in vielen Teilen der Welt so günstig sein können wie fossile Brennstoffe. Einfach ausgedrückt, verpassen diejenigen Investoren, die Solaraktien ignorieren oder meiden, eine einmalige Möglichkeit, um in einen der wichtigsten Teile der weltweiten Energiewirtschaft zu investieren.

Es ist relativ einfach zu erkennen, dass die Möglichkeit besteht, Solaraktien zu kaufen. Der schwierigere Teil ist die Identifizierung der besten Solaraktien, die für deine finanziellen Ziele und dein Portfolio sinnvoll sind. Eine breite Palette von Unternehmen ist im Solarbereich tätig, von großen multinationalen Herstellern bis hin zu kleinen, reinen Solarmodulinstallateuren, mit vielfältigen Kombinationen dazwischen.

Um in der Solarbranche Fuß zu fassen, solltest du dich über die verschiedenen Arten von Unternehmen informiere, die unter die Beschreibung „Solaraktie“ fallen, was sie einzigartig macht. Hier findest du eine kurze Beschreibung der 13 größten Solaraktien, die an US-Börsen gehandelt werden.

Hier sind die 13 größten Solaraktien

Dies sind die 13 an den US-Börsen gehandelten Unternehmen, die stark in der Solarbranche engagiert sind, geordnet nach der Marktkapitalisierung (die gesamten ausstehenden Aktien eines Unternehmens multipliziert mit dem Marktpreis der Aktie).

Solaraktie Primärgeschäft Marktkapitalisierung Umsatz letzte 12 Monate 1. NextEra

Energy (WKN:A1CZ4H) Energieversorger 112,7 Mrd. US-Dollar 17,8 Mrd. US-Dollar 2. Tesla (WKN:A1CX3T) Installation von Solarmodulen 42,5 Mrd. US-Dollar 25 Mrd. US-Dollar 3. The AES Corp (WKN:882177) Energieversorger 10,6 Mrd. US-Dollar 10,6 Mrd. US-Dollar 4. Brookfield Renewable Partners (WKN:A1JQFZ) Yieldco 7,5 Mrd. US-Dollar 3,1 Mrd. US-Dollar 5. First Solar (WKN:A1LEKM)

Solarmodulhersteller 6 Mrd. US-Dollar 2,5 Mrd. US-Dollar 6. SolarEdge (WKN:A14QVM) Hersteller von Solarkomponenten und Zubehör 4,1 Mrd. US-Dollar 1,1 Mrd. US-Dollar 7. TerraForm Power (WKN:A2H5WV) Yieldco 3,6 Mrd. US-Dollar 940 Mio. US-Dollar 8. Enphase Energy (WKN:A1JC82) Hersteller von Solarkomponenten und Zubehör 2,9 Mrd. US-Dollar 404,5 Mio. US-Dollar 9. Sunrun (WKN:A14V1TN) Installation von Solarmodulen 1,95 Mrd. US-Dollar 844 Mio. US-Dollar 10. SunPower (WKN:A1JNM7) Solarmodulhersteller 1,5 Mrd. US-Dollar 1,67 Mrd. US-Dollar 11. Canadian Solar (WKN:A0LCUY) Solarmodulhersteller 1,1 Mrd. US-Dollar 3,2 Mrd. US-Dollar 12. Vivint Solar (WKN:A12AWB) Installation von Solarmodulen 853 Mio. US-Dollar 301 Mio. US-Dollar 13. JinkoSolar Holding (WKN:A0Q87R) Solarmodulhersteller 689 Mio. US-Dollar 3,98 Mrd. US-Dollar

MARKTKAPITALISIERUNG UND UMSATZ ZUM LETZTGEMELDETEN UNTERNEHMENSERGEBNIS UND MARKTDATEN VOM 7. OKTOBER 2019.

Wie die Tabelle oben zeigt, ist eine Vielzahl von Unternehmen unterschiedlicher Größe im Solarbereich tätig, von kleinen, reinen Solarmodulinstallateuren bis hin zu großen, diversifizierten globalen Unternehmen, die auf Solar als Teil eines viel größeren Geschäfts setzen.

Was ist eine Solaraktie?

Eine Solaraktie ist ein Unternehmen, das die Solarindustrie zu einem wesentlichen Teil ihres laufenden Geschäfts zählt, ihr Solargeschäft schnell ausbaut oder eine wichtige Rolle in der Solarindustrie spielt. Deshalb gibt es Unternehmen, die von Tesla, das in seinen letzten vier Quartalen 25 Mrd. US-Dollar Umsatz erwirtschaftete, bis hin zum winzigen Vivint Solar und seinen 301 Mio. US-Dollar Umsatz im gleichen Zeitraum reichen; alle sind Solaraktien. Zwar macht das Solarinstallationsgeschäft von Tesla einen sehr kleinen Teil des Gesamtergebnisses aus, aber innerhalb weniger Jahre könnten sich die Geschäftsbereiche Solarzellenfertigung und Energiespeichersysteme als sehr wachstumsstark erweisen. Obwohl es einen kleinen Teil von Tesla insgesamt darstellt, ist dessen Segment Solar- und Energiespeicher viel größer als das gesamte Geschäft von Vivint.

Zusammengefasst gibt es bei den 13 von uns identifizierten Unternehmen sehr große Unterschiede. Darüber hinaus kann ihre Vielfalt einen großen Einfluss darauf haben, für welche Art von Investor jedes Unternehmen geeignet ist. Hier erhältst du einen genaueren Blick auf die verschiedenen Arten von Solaraktien und was sie einzigartig macht.

Die verschiedenen Arten von Solaraktien

Das Solarenergiegeschäft ist dynamisch, wobei Unternehmen eine Vielzahl von Aufgaben in den Bereichen Herstellung, Installation, Wartung und Betrieb von Solarpanelsystemen übernehmen. Es gibt auch Nischenbereiche innerhalb der Solarbranche, darunter Solaranlagen auf Dächern von Wohnhäusern und Unternehmen bis zu Solarsystemen im Versorgungsbereich, die Strom für das Netz erzeugen. Der große Vorteil ist, dass nicht alle Solaraktien gleich sind, und was für den einen Investor gut passt, ist vielleicht nicht ideal für jemand anderen.

Hersteller von Solarmodulen

Hersteller von Solarmodulen entwickeln und produzieren Solarzellen, die dann zu den Solarmodulen montiert werden, die man auf Dächern oder in Solarparks sieht. Im Allgemeinen konzentrieren sich die Hersteller von Solarmodulen darauf, das effizienteste Modul zu möglichst niedrigen Kosten zu liefern. Zwei wichtige Begriffe, die von Solarmodulherstellern verwendet werden, sind Wirkungsgrad und Kosten pro Watt. Der Wirkungsgrad – dargestellt als Prozentsatz – beschreibt, wie viel Sonnenlicht ein Panel in Strom umwandeln kann, also ist höher besser. Die Kosten pro Watt sind eine wichtigere Kennzahl, denn im Allgemeinen gilt: Je effizienter ein Panel ist, desto teurer war es in der Herstellung. Das verursacht höhere Kosten pro Watt. Am Ende des Tages wollen die meisten Käufer von Solarmodulen – ob Wohn-, Geschäfts- oder Versorgungsunternehmen – die meiste Energieproduktion für ihr Geld erhalten.

Natürlich sind die Kosten nicht das einzige Kriterium für die Qualität der Panele. Daher können beispielsweise Module mit höherem Wirkungsgrad die beste Wahl für bestimmte Anwendungen mit begrenztem Platzangebot sein, z. B. Dächer. In diesen Fällen könnte es sinnvoll sein, eine Prämie zu zahlen, um mehr Leistung aus weniger Fläche zu erhalten. Darüber hinaus ist es wichtig, wie viel Strom ein Panel über seine Lebensdauer erzeugt. Solarmodule verlieren mit der Zeit an Effizienz und auch verschiedene Betriebsumgebungen können sich auch auf die Leistung auswirken. Einige der führenden Hersteller von Solarmodulen unterscheiden sich dadurch, dass sie Solarmodule herstellen, die bei extremen Temperaturen besser funktionieren oder einen höheren Wirkungsgrad über ihre gesamte Lebensdauer hinweg aufweisen.

Installateure von Solaranlagen

Solarinstallateure sind diejenigen Unternehmen, die mit Privat- und Geschäftskunden zusammenarbeiten, die Solarmodule kaufen möchten. Solarinstallateure helfen den Kunden, ein System zu entwerfen, das ihren Strombedarf deckt, verkaufen die Solaranlage an den Kunden (oder helfen ihnen dabei, sie zu mieten oder zu finanzieren) und spielen eine Rolle bei der Bereitstellung von Service und Wartung während der Lebensdauer der Anlage.

Während viele Solarinstallateure kleine, lokale Betriebe sind, gibt es eine wachsende Zahl größerer, börsennotierter Solarinstallateure, die ihre Präsenz in den USA stetig ausbauen.

Hersteller von Solarkomponenten und Zubehörteilen

Zusätzlich zu den Solarmodulen gibt es spezielle Komponenten, die verwendet werden, um die Leistung zu optimieren und den Gleichstrom (DC) aus Solarmodulen in Wechselstrom (AC) umzuwandeln, mit dem das amerikanische Netz betrieben wird. Es gibt einige kleine Unternehmen, die sich auf diese Produkte sowie auf zugehörige Komponenten zum Laden von Elektrofahrzeugen und Energiespeichersystemen konzentrieren.

Yieldcos und Versorgungsunternehmen

Yieldcos sind Unternehmen, die Solarkraftwerke im Versorgungsbereich besitzen und betreiben. Üblicherweise sind sie die Tochtergesellschaft eines größeren Unternehmens (in einigen Fällen ein Versorgungsunternehmen), aber oft einer größeren Organisation, die andere große Infrastrukturanlagen besitzen und verwalten. Einige Yieldcos besitzen zwar regulierte Versorgungsanlagen, können aber auch unabhängig voneinander arbeiten und Geld verdienen, indem sie „Großhandelsstrom“ an Versorgungsunternehmen verkaufen und diesen Strom zur Deckung der Kundennachfrage nutzen.

Der Rendite ergibt sich aus der Struktur dieser Geschäfte, die eine großzügige Dividendenrendite für die Investoren generieren soll. Diese Dividenden werden durch die vorhersehbaren Cashflows gedeckt, die sie aus ihrem Versorgungsbetrieb oder langfristigen Verträgen zur Lieferung von Strom an Energieversorger generieren. Wie bei den Versorgungsunternehmen sollte auch eine hochwertige Yieldco eine relativ rezessionsresistente Investition sein; Menschen und Unternehmen sind nach wie vor auf Strom angewiesen, unabhängig vom Zustand der Wirtschaft.

Klingt das ähnlich wie bei einem Versorgungsunternehmen? Nun, das sollte es, denn sie haben einen vergleichbaren Geschäftsbetrieb. Der Unterschied besteht darin, dass die Versorgungsunternehmen eigenständige Unternehmen sind, während die Yieldcos ein Sponsorunternehmen haben, in der Regel einen Mehrheitsinvestor. Die andere Möglichkeit ist, wenn die Yieldco als LLC oder andere Partnerschaft strukturiert ist und eine Mehrheitsbeteiligung hat, wie z. B. die Komplementärin. Zu beachten ist, dass die Investoren bei Yieldcos gut daran tun würden, nicht nur die Yieldco, sondern auch das Unternehmen dahinter zu verstehen, um sicherzustellen, dass deren Interessen mit deinen in Einklang stehen und der Sponsor eine solide mehrjährige Geschäftsentwicklung vorweisen kann.

Werfen wir kurz einen Blick auf das obige Dutzend Solaraktien, gruppiert nach Kategorien.

Die größten Hersteller von Solarmodulen

First Solar

Das Hauptgeschäft von First Solar, dem größten Solarmodulhersteller nach Marktkapitalisierung, besteht in der Herstellung und dem Vertrieb von Solarmodulen, die in Großprojekten eingesetzt werden. Das Unternehmen entwickelt und baut auch Solarprojekte im Versorgungsbereich und verkauft sie üblicherweise nach der Inbetriebnahme, obwohl es kürzlich angekündigt hat, sich aus dem Beschaffungs- und Baugeschäft zurückzuziehen. Dieser Schritt soll First Solar helfen, sich mehr auf die Dinge zu konzentrieren, bei denen es führend war: die Herstellung von Solarmodulen für Anwendungen im Versorgungsbereich und die Entwicklung von Projekten im Versorgungsbereich.

First Solar verfügt über zwei wichtige Wettbewerbsvorteile, die es zu einem überzeugenden Unternehmen machen.

Erstens verschaffen ihm seine Dünnschichtsolarmodule einen Vorteil gegenüber den kristallinen Siliziummodulen seiner Wettbewerber, insbesondere im wachstumsstarken Solarmarkt im Versorgungsbereich. Die Dünnschichttechnologie von First Solar erzeugt eine gleichmäßigere Leistungsabgabe über verschiedene Temperaturbereiche hinweg. Da sich Solaranlagen im Versorgungsbereich oft an Orten mit extremen Temperaturen befinden, müssen die Stromerzeuger wissen, wie viel Strom ein Solarpark erzeugt. First Solar macht gute Geschäfte, weil seine Module oft besser abschneiden als kristalline Siliziummodule, die einen ähnlichen Wirkungsgrad oder eine ähnliche Kosten-Nutzen-Bewertung aufweisen.

Zweitens hat First Solar – mit Abstand – die stärkste Bilanz aller börsennotierten Solarmodulhersteller. Im zweiten Quartal 2019 verfügte das Unternehmen über 2,1 Mrd. US-Dollar an Barmitteln und Investitionen sowie 481 Mio. US-Dollar an Schulden. Die mehr als viermal so hohe Liquidität wie die Verschuldung verschafft First Solar eine Reihe von Vorteilen gegenüber seinen Wettbewerbern, darunter mehr Ressourcen, die zur Verbesserung seiner Produkte eingesetzt werden (was es konsequent macht), und eine viel größere Sicherheit, um das Auf und Ab der Nachfrage nach Solarmodulen zu vermeiden.

Die Kombination aus einer dominanten Technologie im Versorgungsbereich und einer superstarken Bilanz ist der Grund, warum First Solar zum jetzigen Zeitpunkt 6 Mrd. US-Dollar wert ist, mehr als die anderen drei hier aufgeführten Solarmodulhersteller zusammen. Und das obwohl JinkoSolar (4 Mrd. US-Dollar) und Canadian Solar (3,2 Mrd. US-Dollar) einen deutlich höheren Umsatz erzielten als First Solar im vergangenen Jahr mit 2,5 Mrd. US-Dollar.

SunPower

Während First Solar Marktführer bei Solarmodulen für Anwendungen im Versorgungsbereich ist, verschaffen die hocheffizienten Solarmodule von SunPower dem Unternehmen einige Wettbewerbsvorteile in privaten und gewerblichen Anwendungen. In den letzten zehn Jahren haben nur wenige Solarmodulhersteller das Niveau der Wirkungsgrade der Module von SunPower auch nur annähernd erreicht. Einfach ausgedrückt erzeugen die Module von SunPower weitaus mehr Strom auf einer vergleichbaren Fläche als alle anderen.

Leider hat dieser technologische Vorteil nicht zu großen Gewinnen geführt. Die hocheffizienten Module von SunPower kosten mehr in der Produktion auf Cost-per-Watt-Basis als Module mit niedrigerer Effizienz von Wettbewerbern. Die Vorteile von Panelen mit höherer Effizienz reichten einfach nicht aus, um einen höheren Verkaufspreis zu rechtfertigen. Das hat dazu geführt, dass das Unternehmen regelmäßig einige der niedrigsten Bruttomargen auf dem Markt erzielt.





Das Unternehmen arbeitet daran, von diesem Low-Profit-Modell wegzukommen. Die Module der A-Serie von SunPower sind die effizientesten, die es je gab, und sie bieten gleichzeitig eine Reihe weiterer Vorteile, die sie kosteneffizient gegenüber ihren auf Rohstoffe ausgerichteten Wettbewerbern machen. SunPower hat eine Reihe von umfangreichen Investitionen in seine globale Produktionsstätte getätigt, die sich seit 2019 auszahlen. Aber für 2020 sind Investitionen geplant, um die A-Serie groß auf den Markt zu bringen.

SunPower ist auch im Bereich der Energiespeicherung führend, mit seinem Equinox-System für Privatanwender und dem Helix-Batteriesystem für gewerbliche Energieverbraucher. Das soll dazu beitragen, dass das Unternehmen weiterhin die führende Position in den USA im Bereich der kommerziellen Solarenergie einnimmt, wo es die Marktanteilsposition Nr. 1 hat, und weiterhin Anteile am Wohnbereich hält, auf den etwa ein Drittel seines Umsatzes entfällt. Der Jahresumsatz von SunPower in Höhe von 1,67 Mrd. US-Dollar ist mit Abstand der kleinste dieser vier Unternehmen, aber seine starke Position als Marktführer auf dem US-amerikanischen Wohn- und Gewerbemarkt sowie die Perspektiven seiner Module und Energiespeicherprodukte der A-Serie machen es zu einem der wertvollsten Solarunternehmen der Welt.

Canadian Solar

Canadian Solar verfügt über eine der größten Produktionsstätten aller börsennotierten Solarmodulhersteller der Welt. Im zweiten Quartal 2019 verfügte es über mehr als 12 Gigawatt (GW) an Montagekapazität für Solarmodule und 9,3 GW an Montagekapazität für Solarzellen. Außerdem hat sich der Größenvorteil ausgezahlt. Das Unternehmen erwartet, im Jahr 2019 8,4 bis 8,5 GW Solarmodule zu liefern, was dazu beiträgt, die Gewinnmargen mit zunehmenden Größenvorteilen stetig zu steigern.

Canadian Solar wurde in Kanada gegründet, hat aber die meisten seiner Produktionskapazitäten in China und Südostasien und damit einen deutlich anderen Ansatz gewählt als seine beiden oben genannten Kollegen. Es baut eine massive Fertigungskapazität auf und konzentriert sich auf die Entwicklung der kostengünstigsten Module, die es herstellen kann. Das Ergebnis sind Module, die mit einem niedrigeren Wirkungsgrad als SunPower oder First Solar arbeiten, aber mit allem anderen auf dem Markt über den Preis konkurrieren. In Verbindung mit dem Projektentwicklungsgeschäft ist Canadian Solar ein globaler Gigant im Bereich der Groß-Solaranlagen, der 2019 einen Umsatz von fast 4 Mrd. US-Dollar erzielen soll.

JinkoSolar

JinkoSolar ist der einzige börsennotierte Solarmodulhersteller, der mit Canadian Solar im Produktionsmaßstab von fast 13 GW Produktionskapazität konkurriert. Das Unternehmen ist jedoch noch stärker vertikal integriert als Canadian Solar, mit etwa der doppelten Produktionskapazität für Wafer (ein wichtiger Teil der Solarzelle) als sein Konkurrent, der für diese Komponenten Lieferanten einsetzt.

Diese höhere Fertigungstiefe zahlt sich in Zeiten hoher Nachfrage aus. Wie die folgende Grafik zeigt, haben sich die Betriebsergebnisse von JinkoSolar von 2018 bis 2019 deutlich verbessert, da die Nachfrage anzog und das Geschäftsmodell zu einer besseren Kostenquote beitrug.





Andererseits hat die schwache Nachfrage in der Vergangenheit dazu geführt, dass sich die Ergebnisse von JinkoSolar aufgrund der hohen Fixkosten für den Betrieb einer so massiv integrierten Fertigung rapide verschlechtert haben. Allerdings hat sich die Produktion für Solarmodule in den letzten Jahren stark konsolidiert, was zum großen Teil darauf zurückzuführen ist, dass schwächere Wettbewerber aus dem Geschäft ausgeschieden sind. Das sollte zu einem gesünderen Markt für die größten Unternehmen führen, die über den gesamten Nachfragezyklus hinweg im Wettbewerb stehen.

Die größten Solarinstallateure

Tesla

Tesla ist vor allem für seine beliebten Elektrofahrzeuge bekannt und spielt auch in mehreren Bereichen der Solarindustrie eine wichtige Rolle. Das bisher größte Geschäft ist die Installation von privaten und gewerblichen Solarsystemen nach der Übernahme von SolarCity. Aber seit der Übernahme des damals größten Solarinstallateurs in den USA hat das Unternehmen die Größe seines Vertriebs- und Installationsgeschäfts drastisch reduziert, was sich als relativ erfolgloser Versuch erwiesen hat, den Verkauf von Solarmodulen in den Einzelhandelsbereich von Tesla zu integrieren.

Obwohl das Geschäft mit Solaranlagen schrumpft, hat Tesla große Investitionen in die Herstellung von Solarmodulen getätigt. Das Unternehmen verspricht ein Produkt, das als „Solardach“ gekennzeichnet ist, das sowohl als Solarmodul als auch als Dachmaterial fungiert und herkömmliche Schindeln, Ziegel oder Metalllamellen ersetzt. Aber wie bei den Bemühungen, die anderen Bereiche von Vertrieb und Marketing in dieser Branche zu verändern, hat das Solardach nur sehr langsam Fortschritte gemacht.

So haben wir ein großes Installationsgeschäft, das seit der Übernahme durch Tesla stark geschrumpft ist, und ein Solarzellenproduktionsgeschäft, das noch nicht die versprochenen kommerziellen Produkte geliefert hat. Es gibt die Befürchtung, dass Teslas Solargeschäft das Unternehmen mehr schädigen könnte, als es hilft, bis ein größerer Entwicklungsschub dieses Geschäft verändert.

Obwohl Tesla über eine größere Marktkapitalisierung verfügt als Sunrun oder Vivint Solar, ist das eigentliche Solargeschäft von Tesla jetzt kleiner als bei beiden Konkurrenten, und das Modulherstellungsgeschäft muss erst noch beweisen, dass es einen Mehrwert in großem Maßstab erbringen kann.

Wenn es ein Segment des Solargeschäfts gibt (fairerweise ist es größer als nur Solar), in dem Tesla sich als Marktführer etabliert hat, dann ist es die Energiespeicherung. Tesla stellt das Powerwall-Wohnbatteriesystem sowie die kommerziellen und Versorgungsbatteriesysteme Powerpack und Megapack her. Für Tesla ist die Energiespeicherung eine naheliegende Sache. Das Unternehmen ist bereits heute einer der größten Lithium-Batteriehersteller der Welt im Rahmen seines Elektrofahrzeugbaus. Die Herstellung von Speichersystemen, die Anwendungen abdecken können, die von einer Wohnanlage mit einer Handvoll Solarmodulen bis hin zu einem Großprojekt mit Tausenden von Haushalten reichen, passt hervorragend zu den Kernkompetenzen von Tesla.

Ob das Unternehmen einen gewinnbringenden Ansatz finden kann, um sein Geschäft mit der Installation von Solarmodulen wieder auf Wachstumskurs zu bringen oder das Geschäft mit der Herstellung von Solarmodulen, ist offen. Aber selbst wenn sich diese Versuche nicht durchsetzen, wird Tesla als Batterielieferant wahrscheinlich eine wichtige Rolle für das Wachstum der Solarbranche in den nächsten zehn Jahren spielen.

Sunrun

Im Gegensatz zum viel größeren Tesla, das nur in einem kleinen – und leider auch schrumpfenden – Teil seines Geschäfts auf Solar setzt, ist Sunrun ein reiner Solarinstallateur. Der Begriff „Solarinstallateur“ ist etwas unzutreffend, da er nur einen Teil dessen abdeckt, was Sunrun tut und wie es Geld verdient.

Das Geschäft von Sunrun besteht darin, Hausbesitzern und Unternehmen mehrere Möglichkeiten zu bieten, eine Solaranlage zu erwerben. Das Unternehmen verkauft Solaranlagen an Käufer, die planen, sie vollständig zu kaufen oder einen Dritten zur Finanzierung zu nutzen, aber der Großteil des Geschäfts besteht aus langfristigen Verträgen, den sogenannten Stromabnahmeverträgen (Power Purchase Agreements, PPAs). Mit einem PPA behält Sunrun tatsächlich das Eigentum an der Solaranlage und verkauft dem Kunden den Strom, den er auf Basis eines langfristigen Vertrages erzeugt, der in der Regel rund 20 % billiger ist als der des lokalen Versorgungsunternehmens. Diese Verträge laufen in der Regel 20 Jahre lang und machen es für viele Käufer einfacher, Solarstrom zu kaufen.

Das PPA-Modell hat Vorteile. Der erste und offensichtlichste ist, dass es Solar für mehr Hausbesitzer zugänglicher macht, da es keine Vorabkosten erfordert und der Hausbesitzer einen sofortigen Gewinn in Form von niedrigeren Energiekosten sehen wird. Darüber hinaus haben PPAs das Potenzial, profitabler zu sein. Das Unternehmen kann nicht nur einen höheren Preis für den Stromabsatz (oft mit jährlichen Erhöhungen) erzielen, als es durch den direkten Verkauf von Modulen erhält, sondern behält auch die erheblichen Steuervergünstigungen als Eigentümer der Solaranlage.

Allerdings braucht es viel Kapital, um dieses Modell zu betreiben. Die Solarmodule, die Montagehardware und andere Komponenten müssen gekauft, die Installateure bezahlt werden, Sunrun muss alle anderen Betriebskosten übernehmen und Gewinne erzielen. Da der Cashflow von PPA-Kunden über 20 Jahre hinweg fließt, muss Sunrun eine Menge Geld im Voraus aufbringen, um seine Ausgaben zu decken und die Solaranlagen zu bezahlen, die es für Kunden installiert.

Dazu verkauft die Gesellschaft die Steuervergünstigungen und sonstigen Steuervorteile an andere Unternehmen und übernimmt einen erheblichen Teil der Schulden.





Das Ergebnis ist eine Bilanz, die eher wie die eines Versorgungsunternehmens aussehen kann als das, was du von einem Unternehmen erwarten würdest, das Solarmodule verkauft und installiert.

Langfristig wird erwartet, dass Sunrun von der Unterzeichnung von immer mehr PPA-Verträgen profitieren wird, da die wiederkehrenden Cashflows aus dem Stromverkauf mit der Zeit immer größer werden. Um den Wert dieser erwarteten zukünftigen Cashflows zu veranschaulichen, meldet das Unternehmen den Restwert dieser zukünftigen Cashflows in einer Kennzahl, die es als Net Earning Assets bezeichnet.

Net Earning Assets sind, kurz gesagt, eine Kombination aus dem Zahlungsstrom, den es vertraglich vereinbart hat, und den Schätzungen der Einnahmen, die es aus Vertragsverlängerungen erzielen wird, abzüglich seiner Schulden und bestimmter anderer zukünftiger Verpflichtungen. Im letzten Quartalsbericht sagte das Unternehmen, dass es 1,4 Mrd. US-Dollar an Net Earning Assets oder 12 US-Dollar pro Aktie hielt.

Allerdings sollten die Anleger diese Zahl mit einiger Vorsicht behandeln: Nur 300 Mio. US-Dollar davon sind Cashflows, die aus bestehenden Verträgen generiert werden. Der Saldo von 1,1 Mrd. US-Dollar basiert auf den Schätzungen für Vertragsverlängerungen. Das Risiko dabei ist, dass diese Solarsysteme 20 Jahre alt sein werden, wenn die Verträge verlängert werden, und die meisten werden weitaus weniger Strom erzeugen als damals, als sie neu waren. Es gibt eine Menge, das sich in zwanzig Jahren ändern kann, um diese 1,1 Mrd. US-Dollar Zahl möglicherweise zu unterminieren.

Das bedeutet nicht, dass die Investoren Sunrun meiden sollten. Im Gegenteil, das Unternehmen ist gut geführt und einer der größten und bekanntesten Solarinstallateure mit einem soliden Geschäftsmodell. Der größte Vorteil ist, dass die Investoren die Bewertung von Sunrun stark in ihre Investitionsentscheidung einbeziehen sollten.

Vivint Solar

Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen Vivint Solar und Sunrun. Beide haben ähnliche Geschäftsmodelle, die den Kunden helfen, ein Solarmodulsystem zu entwerfen und zu erwerben, es dann zu installieren und zu warten. Beide verkaufen dir eine Solaranlage, setzen aber für den Großteil der Umsätze und Cashflows (sowohl aktuell als auch zukünftig) auf PPA-Verträge und Operating-Leasingverträge. Darüber hinaus basiert das Geschäftsmodell von Vivint auch auf der Verwendung eines erheblichen Teils von Fremdkapital und Steuern zur Finanzierung der heutigen Geschäftstätigkeit und zum Aufbau eines Cashflows in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar, der in den kommenden Jahrzehnten fließen wird.

Etwas unterschiedlich sind die beiden in ihren Schätzungen der zukünftigen Cashflows aus Vertragsverlängerungen. Im zweiten Quartal 2019 verzeichnete Vivint einen Bruttobuchwert von 2,12 Mrd. US-Dollar. Von diesem Betrag sind 532 Mio. US-Dollar – oder 25,1 % – laut Schätzungen Verlängerungen. Sunrun hingegen hat größere Bruttoeinnahmen-Assets von 3,3 Mrd. US-Dollar, aber 1,1 Mrd. US-Dollar davon – 32 % – stammen aus erwarteten Verlängerungen.

Mit anderen Worten, ein viel größerer Teil dieses Wertes von Sunrun basiert auf der Prognose, dass ein höherer Prozentsatz der Kunden ihre 20-jährigen Solarsysteme behalten wird, als Vivint Solar projiziert. Einfach ausgedrückt gibt es mehr Risiko in der Schätzung von Sunrun.

Darüber hinaus scheint Vivint mehr Wert mit weniger Schulden zu schaffen. Bis zum zweiten Quartal 2019 sagt Sunrun, dass es 43 % seines Bruttoerwerbsvermögens behalten wird, während Vivint Solar mehr als 55 % seines Bruttoerwerbswerts behalten wird. Mit anderen Worten: Die Kennzahl von Vivint Solar ist eine konservativere Zahl, und es dürfte nach der Zahlung anderer Verpflichtungen mehr übrig bleiben.

Zusammengefasst leiste Vivint, auch wenn Sunrun der größere Solarinstallateur ist, bessere Arbeit, um langfristig Shareholder Value zu schaffen.

Die größten Hersteller von Solarkomponenten und Zubehörteilen

SolarEdge

SolarEdge hat sich als einer der stärksten Anbieter in der Solarindustrie etabliert und liefert Wechselrichter und Leistungsoptimierer, die den Solarverbrauchern helfen, den beständigsten, zuverlässigsten und kostengünstigsten Strom mit ihren Solaranlagen zu erzeugen. Mit mehr als 13 Mio. Leistungsoptimierern und einer halben Million Wechselrichtern in den letzten zwölf Monaten hat sich das Unternehmen mit seiner Technologie als Marktführer etabliert. Der Umsatz ist seit 2017 um 122 % gestiegen, was auf das überzeugende Preisleistungsverhältnis seiner Leistungsoptimierer und Wechselrichter zurückzuführen ist.

Das Unternehmen gewinnt nicht nur Kunden über den Preis. Auch wenn der Umsatz zweistellig gewachsen ist, verfügt SolarEdge über einige der besten Bruttomargen der Branche, die in den letzten Quartalen deutlich über 30 % lagen. Das Management hat das Geschäft mit einer beneidenswerten Bilanz, die weitaus mehr Barmittel als Schulden aufweist, auf Kurs gehalten, und seine Geschäftstätigkeit generiert starke operative Cashflows.

Eine der überzeugendsten Eigenschaften von SolarEdge ist, dass sich das Management nicht nur auf seinen Lorbeeren als wichtiger Lieferant von Solarkomponenten ausruht. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren große Investitionen getätigt, um sein Geschäft in differenzierte, aber verwandte Segmente der erneuerbaren Energien auszuweiten. Dazu gehören Übernahmen im Bereich Elektrofahrzeug-Antriebsstrang, EV-Ladesysteme sowie die Herstellung von Batterie-Backup- und Energiespeichersystemen.

Obwohl nicht alle direkt mit der Solarenergie zusammenhängen, gibt es in all diesen Märkten erhebliche Überschneidungen, und das Management zählt auf die Expertise und das allgemeine Wachstum der Nachfrage nach erneuerbaren Energien, um die gesamten Möglichkeiten der erneuerbaren Energien in den kommenden Jahren zu nutzen.

Mit einem starken Kerngeschäft, einer hervorragenden Bilanz und einer ausgezeichneten Erfolgsbilanz der Führungskräfte ist SolarEdge für viele weitere Jahre Wachstum gerüstet.

Enphase Energie

Wie SolarEdge hat sich Enphase als Marktführer etabliert, indem es in einer Sache sehr gut ist und diese nutzt, um so viel Marktanteil wie möglich zu gewinnen. Im Falle von Enphase sind das vor allem Mikroinverter. Diese Geräte setzen den Standard für die On-Panel-Elektronik, die zuverlässigste und effizienteste Leistung für eine Solaranlage liefert. Seit Anfang 2018 verzeichnet Enphase ein Umsatzwachstum von 41 % aufgrund der starken Nachfrage nach seinen Mikroinvertern, insbesondere für dezentrale Solaranlagen auf Wohnhäusern.

Der wachsende Marktanteil von Enphase trägt dazu bei, das Ergebnis zu verbessern. Im ersten Halbjahr 2019 stieg die Bruttomarge von 28 auf 34 % durch einen Umsatzanstieg von 60 %, und es wurden 25 Mio. US-Dollar Betriebsergebnis und 32 Mio. US-Dollar operativer Cashflow erwirtschaftet. Die beiden operativen Kennzahlen verbesserten sich von einem Verlust in der ersten und einen Anstieg in der zweiten um 327 %.

Enphase schaut sich auch einiges bei SolarEdge ab, wenngleich in einer viel fokusierteren Weise. Das Unternehmen hat die Energiespeicherung zu einem wichtigen Bestandteil seiner Zukunftspläne gemacht, sowohl bei dezentralen Wohn- als auch bei kleinen kommerziellen Solaranlagen. Enphase setzt viel auf diesen Bereich und plant, seinen bereits dominanten Anteil am Markt für Mikro-Wechselrichter zu nutzen, um ein großer Player im Bereich der Energiespeicherung für Wohngebäude zu werden. Die Batteriepreise sind in den letzten fünf Jahren drastisch gesunken und der Anteil der Haussolaranlagen, die Batteriespeicher beinhalten, nimmt rapide zu.

Wie groß ist allein der Markt für US-Wohnimmobilien-Solaranlagen? In den ersten vier Jahrzehnten des Bestehens von Wohn-Solarsystemen wurden rund 2 Mio. Solarsysteme installiert. Die meisten Schätzungen sagen, dass es nur vier Jahre dauern werde, bis die nächsten 2 Mio. Wohn-Solarsysteme installiert seien. Für Enphase und seine Kollegen liegt das Beste noch vor ihnen.

Die größten Solarversorger

NextEra Energy

NextEra Energy ist eines der größten Versorgungsunternehmen der Welt (und mit Abstand das größte Unternehmen auf dieser Liste mit einem Wert von weit über 100 Mrd. US-Dollar) und mit seinen Tochtergesellschaften Florida Power und Light and Gulf Power der dominante Stromversorger in Florida. Die Tochtergesellschaft NextEra Energy Resources des Versorgungsunternehmens, die Strom produziert und an andere Versorgungsunternehmen verkauft, ist der größte Produzent von Solar- und Windenergie weltweit. Einfach ausgedrückt ist NextEra ein Gigant im Bereich der erneuerbaren Energien, einschließlich Solar.

Vor Kurzem hat das Unternehmen seine Investitionen in erneuerbare Energien beschleunigt und einen neuartigen Ansatz verfolgt, um Wind und Sonne in einem einzigen Projekt mit Energiespeichern zu kombinieren und Ressourcen und Erträge zu maximieren. Dazu gehört eine Anlage mit 300 MW Wind und 40 MW Solarleistung, die an 30 MW Speicher angeschlossen ist, was zu sauberem und stabilem Strom für die Nutzer führt. Vor Kurzem startete man ein noch größeres Projekt in Oklahoma, das jeweils 250 MW Wind- und Sonnenenergie und 200 MW Batteriespeicher umfasste. Diese beiden jüngsten Projekte sind gute Beispiele dafür, wie Wind- und Sonnenenergie zusammen mit Batteriespeichern mit fossilen Brennstoffen bei den Kosten konkurrieren können. In diesen Fällen erwiesen sich erneuerbare Energien als wettbewerbsfähig mit Erdgas-Anlagen, um den Spitzenenergiebedarf zuverlässig zu decken.

Darüber hinaus rechnet NextEra damit, dass die Betriebskosten für Solar und Wind weiter sinken werden. Im zweiten Quartal 2019 sagte Finanzvorstand Rebecca Kujawa, das Unternehmen erwarte, dass „… Wind und Solar billiger sein werden als die Betriebskosten von Kohle-, Atom- und weniger effizienten Öl- und Gasbrennkraftwerken auch nach der Phase der Steuervergünstigungen Anfang des nächsten Jahrzehnts“. Sie betonte weiter, dass billigere erneuerbare Energien, gepaart mit Speicherung, „zunehmend störend“ für die derzeitige Erzeugung fossiler Brennstoffe in den USA werden würden.

Mit Blick auf die Zukunft ist dieser Riese gut positioniert, um am Wachstum der Solarbranche zu partizipieren.

AES Corp.

Im Gegensatz zu NextEra mit seinen großen regulierten Versorgungsbetrieben erzeugt AES Strom, den es dann an Versorgungsunternehmen und große Industriekunden verkauft. Das macht es auf die eine oder andere Weise zu einer eigenständigen Version von NextEra Energy Resources. Wie NextEra sieht auch AES Solar als einen wesentlichen Teil seines Geschäfts. Seit Ende 2015 hat AES die erneuerbaren Energien von 23 % der Erzeugungskapazität auf 30 % zur Jahresmitte 2019 ausgebaut. Das Unternehmen ist auch auf Kurs, bis Ende 2022 fast die Hälfte seines Stroms aus erneuerbaren Energien zu erzeugen. Solar wird bei diesem Übergang eine wesentliche Rolle spielen; 56 % der Pipeline für erneuerbare Energien sind Solarprojekte.

Und dieser Übergang wird voraussichtlich nicht zu Lasten der Anleger gehen. Im Gegenteil, das Unternehmen erwartet, dass das bereinigte Ergebnis je Aktie in diesem Zeitraum im Durchschnitt von 7 auf 9 % pro Jahr steigen wird. Zusammen mit einer soliden Dividende würde das zu einer Gesamtrendite zwischen 10 und 12 % pro Jahr führen.

Die größten Solar-Yieldcos

Brookfield Renewable

Brookfield Renewable setzt heute zwar beim größten Teil seiner Cashflows auf Wasserkraft, hat aber Wind und Solar zu seiner größten Priorität für zukünftige Investitionen gemacht. Dieser Übergang ist ein Produkt der Veränderung der Kostenstruktur dieser Technologien in den letzten Jahren. Kurz gesagt, Brookfield Renewable änderte seine Strategie, als sich herausstellte, dass Unternehmen Geld verdienen konnten, indem sie Strom aus Wind- und Sonnenkollektoren erzeugten und verkauften.

Mit der Rückendeckung von Brookfield Asset Management (WKN:A0HNRY) gibt es keine bessere Unterstützung für Solar als zukunftsfähiges und profitables Unterfangen als Brookfields lange Geschichte der Gewinnerzielung in nahezu jedem wirtschaftlichen Umfeld.

In den nächsten fünf Jahren will Brookfield Renewable 4 Mrd. US-Dollar für erneuerbare Projekte ausgeben, wobei Solaranlagen wahrscheinlich eine wichtige Rolle spielen werden. Auch von diesen Investitionen werden enorme Renditen erwartet. Das Management erwartet, dass der Cashflow pro Aktie bis mindestens 2024 jährlich zwischen 9 und 16 % steigen wird. In der Vergangenheit hat Brookfield Renewable das Cashflow-Wachstum genutzt, um Dividendenerhöhungen im Durchschnitt zweistellig zu finanzieren. Wenn es das prognostizierte Cashflow-Wachstum erreicht, sollten die Investoren in Zukunft mit einem ähnlichen – oder vielleicht sogar höheren – Dividendenwachstum rechnen können.

TerraForm Power

Es wurde bereits erwähnt, dass Brookfield Renewable versiert darin ist, profitable Investitionen zu tätigen, und TerraForm Power ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür. Seit Brookfield Renewable vor einigen Jahren eine Mehrheitsbeteiligung an TerraForm Power erworben und große Veränderungen in Management und Betrieb vorgenommen hat, ist TerraForm Power ein echter Lichtblick im Yieldco-Bereich. Nicht nur das bestehende Geschäft hat sich stabilisiert, sondern auch das Unternehmen hat unter neuem Management und mit einem besser kapitalisierten Partner im Rücken seine Dividende wieder eingesetzt und damit begonnen, seinen Cashflow zu steigern.

TerraForm Power betreibt über 4 GW Stromerzeugung in Nordamerika, Europa und Lateinamerika und zählt die Solarbranche zu seinen wichtigsten Geschäftsfeldern. Seit Anfang 2019 hat das Unternehmen die Solarenergie von 35 % seiner Kapazität auf 41 % ausgebaut, und die Projekte werden 2019 52 % des Gesamtumsatzes ausmachen.

Langfristig gesehen wird TerraForm Power, wie auch andere Brookfield-eigene Unternehmen, voraussichtlich stabile und regelmäßige Renditen für die Investoren generieren. Ziel ist es, die Dividendenausschüttung jedes Jahr um 5 bis 8 % zu erhöhen und gleichzeitig die Ausschüttungsquote bei 80 bis 85 % des Cashflows zu halten. Durch die Einbehaltung von bis zu 20 % des Cashflows kann das Unternehmen sowohl eine solide Sicherheitsmarge für die Auszahlung aufrechterhalten als auch etwas Kapital für zukünftige Wachstumsinitiativen behalten.

Die Geschichte von TerraForm vor der Beteiligung von Brookfield ist nicht gerade großartig. Aber als Mitglied der Brookfield-Familie dürfte es in den kommenden Jahren eine Top-Solaraktie sein, insbesondere für Investoren, die eine zuverlässig hohe Rendite und gute Aussichten auf Dividendenwachstum suchen.

