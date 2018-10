13. dbb Medienkonferenz / Silberbach: Öffentlich-Rechtliche Sender müssen Kernauftrag ernst nehmen

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Berlin (ots) - Zur Eröffnung der 13. dbb Medienkonferenz hat derdbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach die öffentlich-rechtlichenSender aufgefordert, sich auf ihre Kernaufgaben zu besinnen. "Wirbrauchen sicher keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der denPrivatsendern immer ähnlicher wird, der trotz seinerBeitrags-Milliarden hohe Werbeeinnahmen erzielt, für SportrechteUnsummen hinblättert oder in Spartenkanälen mehr oder wenigererfolgreiche TV-Produktionen vergangener Jahrzehnte versendet,"erklärte der dbb Chef am 22. Oktober 2018 in Berlin.Bisher werde die Existenz von ARD, ZDF und Deutschlandradio -jedenfalls außerhalb der AfD - nicht grundsätzlich infrage gestellt.Bei aller - teilweise berechtigten - Kritik erreichten dieöffentlich-rechtlichen "Anstalten" in Umfragen immer noch hoheAkzeptanzwerte, so Silberbach. Die Gebühreneinzugszentrale GEZ seidagegen schon lange "weniger populär" gewesen. Silberbach: "Nach derUmstellung 2013 auf den Rundfunkbeitrag wurde das nicht besser - imGegenteil. Es könne doch nicht sein, dass jeder Haushalt zahlen muss;selbst einer, in dem es kein Empfangsgerät gibt, so die Klage. DasBundesverfassungsgericht sieht das anders: Jeder habe schließlich -potenziell - einen Nutzen vom Programmangebot. Er bekomme eineöffentliche Gegen-leistung, die allein über den freien Markt nichtgewährleistet werden könne."Genau dies müssten die Öffentlich-Rechtlichen jetzt beweisen, soder dbb Chef: "Sie müssen uns überzeugen, dass sie 17,50 Euro proMonat wert sind. Das Bundesverfassungsgericht hat sie gestärkt.Gleichwohl erinnerte es sie unmissverständlich an ihre Kernaufgabe -durch authentische, sorgfältig recherchierte Informationen, dieFakten und Meinungen auseinanderhalten, die Wirklichkeit nichtverzerrt darzustellen und das Sensationelle nicht in den Vordergrundzu rücken".