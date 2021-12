Xiamen, China (ots/PRNewswire) -Das 13. Straits Forum wurde am 10. Dezember in Xiamen in der chinesischen Provinz Fujian eröffnet.Das Forum wurde sowohl online per Videokonferenz als auch offline an einem Veranstaltungsort in Xiamen abgehalten. Wie das Organisationskomitee des Straits Forums bekannt gab, nahmen Gäste aus allen gesellschaftlichen Bereichen an dem Forum teil, darunter Verbandsleiter, Gewerkschaftsführer, Jugend- und Frauenorganisationen sowie Menschen aus Städten und Dörfern, welche die Landwirtschafts-, Fischerei- und Gewässerschutzsektoren repräsentieren.Dieses Forum stand erneut unter dem Motto „Expanding People-to-People Exchanges, Deepening Integrated Development" (Ausweitung des zwischenmenschlichen Austauschs, Vertiefung der integrierten Entwicklung). Es wurden 41 Aktivitäten in vier Kategorien angeboten: Jugendaustausch, Bürgeraustausch, Kulturaustausch und Wirtschaftsaustausch.Links zu Bildanhängen:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=410825Bildunterschrift: Straits Forum Kultur- und KunstausstellungPressekontakt:Herr Liu,Tel: +86-10-63074558Original-Content von: Office of the Straits Forum Organizing Committee, übermittelt durch news aktuell