13 Prozent der Deutschen glauben, Rheuma sei eine Krankheit des Alters

München (ots) -- Rheuma ist keine Frage des Alters- Rheumatoide Arthritis ist eine von mehr als 200 verschiedenenRheuma-Erkrankungen- Welt-Rheuma-Tag am 12. OktoberMehr als jeder Zehnte glaubt, Rheuma sei eine altersbedingte Krankheit, dieeinfach hingenommen werden müsste.(1) Das ergab eine repräsentative Umfrageunter 1.000 Deutschen anläßlich des Welt-Rheuma-Tages am 12. Oktober im Auftragdes Biotechnologie-Unternehmens Amgen. Dabei kann die Erkrankung in jedemLebensalter auftreten. Auch viele junge Menschen erkranken an Rheuma: Rund20.000 Kinder und Jugendliche sind in Deutschlandbetroffen.(2) Zugleich hilfteine frühe Behandlung, die Krankheit einzudämmen.Rheumatoide Arthritis: Häufigste entzündliche Erkrankung der Gelenke Rheumasteht als Oberbegriff für mehr als 200 rheumatische Erkrankungen.(3,4) Siebeschränken sich nicht allein auf Knochen und Gelenke, rheumatische Erkrankungenkönnen auch Muskeln und Sehnen sowie Organe betreffen. Die häufigsteentzündliche Erkrankung der Gelenke ist die rheumatoide Arthritis. Weltweitleiden ca. ein Prozent der Bevölkerung an der entzündlichen Gelenkerkrankung.(5)In Deutschland zählt man über 660.000 Patienten.(6) Die rheumatoide Arthritisbefällt die Innenhaut von Gelenken und führt je nach Schwere der chronischenEntzündung zur Zerstörung von Knorpeln und Knochen.Autoimmunerkrankung: Biologika greifen gezielt in den Entzündungsprozess einDie Ursachen für die Krankheit sind noch nicht vollständig geklärt. Man gehtjedoch von einer Autoimmunerkrankung aus, bei der Zellen des Immunsystemskörpereigene Strukturen angreifen und in den Gelenken entzündungsförderndeStoffe produzieren. Bei ungebremster Entzündung werden die Gelenke zerstört,zudem können andere Organe in Mitleidenschaft gezogen werden. Dagegen könneneine frühe Diagnose und moderne Therapien die Zerstörung der Gelenke aufhalten."Ziel der Behandlung von chronisch-entzündlichen Erkrankungen ist es, denRückgang der entzündlich-bedingten Symptome zu erreichen", erklärt Dr. RomanStampfli, Geschäftsführer der Amgen GmbH. "Biotechnologisch hergestellteArzneimittel können gezielt in das Immunsystem und in den Entzündungsprozesseingreifen und dabei helfen, das fehlgeleitete körpereigene Immunsystem zukorrigieren."Was genau passiert im Körper der Betroffenen? Was genau passiert im Körper der Betroffenen? AMGEN informiert über das Krankheitsbild Rheumatoide Arthritis und illustriert Ansätze biotechnologisch hergestellter Arzneimittel im Kampf gegen Autoimmunerkrankungen in einem kurzen Video:
https://www.youtube.com/watch?v=bT6sgM3zhDs
Zur Studie
Für die Studie "Einstellungen zu Prävention und neuen Therapieansätzen" wurden 1.000 Deutsche im Auftrag des Biotechnologie-Unternehmens Amgen repräsentativ zu Prävention und neuen Therapiemöglichkeiten, zu Forschung und medizinischem Fortschritt befragt. Die Befragung führte das Marktforschungsinstitut Toluna im August 2018 online durch. Referenzen
1. Amgen-Studie "Einstellungen zu Prävention und neuen Therapieansätzen", Marktforschungsinstitut Toluna, August 2018
2. https://www.rheuma-liga.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Mediencenter/Presseinformationen/Pressemitteilungen/Zahlen_und_Fakten.pdf; letzter Abruf: Oktober 2018
3. European League Against Rheumatism. Ten facts about Rheumatic and Musculoskeletal Diseases (RMDs). https://www.eular.org/myUploadData/_les/EULAR_Ten_facts_about_RMDs.pdf; letzter Abruf: September 2018.
4. O. Sangha. Epidemiology of rheumatic diseases. Rheumatology. 2000;39(2):3-12. https://academic.oup.com/rheumatology/article/39/suppl_2/3/1779301; letzter Abruf: September 2018
5. A Crawford and H. Harris. Understanding the e_ ects of rheumatoid arthritis. Nursing 2015. 2015;45(11):32-38. Available at: https://journals.lww.com/nursing/Fulltext/2015/11000/Understanding_the_e_ects_of_rheumatoid_arthritis.9.aspx; letzter Abruf: September 2018.
6. https://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/krankenkassen/article/948139/rheumatoide-arthritis-rheuma-patienten-angenommen.html; letzter Abruf: Oktober 2018. DE-C-NPS-0918-068350
Pressekontakt:
Dr. Corinna Jacob, eMail: corinna.jacob@amgen.com, Telefon: 089-149096-1604
Original-Content von: Amgen GmbH, übermittelt durch news aktuell