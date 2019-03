Finanztrends Video zu



Hannover (ots) - Besorgniserregend: Bei der Beurteilung derEinsatzfähigkeit ihrer Reifen verlassen sich 13 Prozent derAutofahrer auf ihr subjektives Empfinden. Jeder Zehnte ist zudemüberzeugt, dass Reifen bis zum Erreichen des empfohlenen Höchstalters- unabhängig von der Profiltiefe oder Reifenschäden -verwendungsfähig sind. Dies ist das Ergebnis einer Befragung von2.825 Autofahrern, durchgeführt vom Reifenspezialisten reifen.com(https://www.reifen.com/).Dass von (zu) alten Autoreifen Sicherheitsrisiken ausgehen - dieseAnsicht teilt ein Viertel der Autofahrer nicht: So rechnen beiVerwendung alter Reifen 24 Prozent keineswegs mit verminderterHaftung oder längeren Bremswegen, weitere 29 Prozent nicht miterhöhter Aquaplaning-Gefahr. Zusätzlich gehen 27 Prozent derBefragten nicht davon aus, dass mit zunehmendem Reifenalter dieGefahr für eine Laufflächenablösung oder einen "Reifenplatzer"steigt.Reifenalter: Der DOT-Nummer vertraut nicht jeder ...Doch wie lässt sich das Reifenalter überhaupt in Erfahrungbringen? Obwohl fast jeder Autofahrer weiß, dass die DOT-Nummer dieentscheidenden Informationen bereithält (99 Prozent), orientierensich 11 Prozent zusätzlich am Kaufbeleg oder der Montagerechnung. Fürweitere 4 Prozent ist die Haptik ein Kriterium, denn "junge, volleinsatzfähige Reifen fühlen sich elastisch an".Bei der Frage, bis zu welchem Lageralter der Handel Autoreifennoch als "neu" verkaufen darf, tippen 57 Prozent auf geringeZeitspannen bis zu zwölf Monaten. Dass es laut Branchenverband fünfJahre sind, wissen gerade einmal sechs Prozent der Befragten.reifen.com hat vom 13. bis 18. Februar Autofahrer online befragt.Über reifen.comreifen.com ist Deutschlands Multi-Channel-Spezialist für Reifenund Räder mit breitem Angebot. In Deutschland gibt es 37 Filialen,den Onlineshop reifen.com (von 2014 bis 2018 BranchensiegerOnline-Reifenhandel bei Deutschlands bedeutendstem Service-Ranking"Service-Champions") und 3.750 Montagepartner, die Serviceleistungenerbringen. Die Produktpalette umfasst Pkw-Reifen, Felgen,Kompletträder, Motorrad-, Offroad- und Transporterreifen sowieZubehör.Pressekontakt:reifencom GmbHSabrina LiekefettSüdfeldstr. 1630453 HannoverTel.: (0511) 123210-33E-Mail: presse@reifen.comwww.reifen.comOriginal-Content von: reifencom GmbH, übermittelt durch news aktuell