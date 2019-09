München (ots) -Gestern Abend lud 13TH STREET zu einem Kneipenabend der besonderenArt nach Altschwabing, um einem exklusiven Publikum die neueeigenproduzierte Crime-Serie "Prost Mortem - Die letzte Runde" zupräsentieren. Für einen Abend verwandelte sich das traditionsreicheRationaltheater an der Münchner Freiheit in den "Bierkavalier", denSchauplatz der Serie.Vor vollem Haus stellten das Filmteam mit Regisseur und 13thStreet Shocking Short-Gewinner Michael Podogil sowie den DarstellernDoris Kunstmann, Simon Schwarz, Timur Bartels und Elke Winkens dieersten beiden Episoden des Kneipenkrimis vor.Die Gäste aus der Film- und Medienbranche, darunterHFF-Präsidentin Prof. Bettina Reitz, Schauspielerin AglaiaSzyszkowitz und Produzent Bernd Schlötterer zeigten sich begeistertvon der Serie und der eindrucksvollen Atmosphäre des Theaterkinos.Nach dem Screening bat Moderator Max Moor Darsteller, Regisseur sowieProduzent Danny Krausz (DOR Film) zu einem Q&A auf die Bühne, imAnschluss gingen die Gespräche an der gemütlichen Theaterbar weiter.Katharina Behrends, Managing Director Central and Eastern Europe,NBCUniversal International Networks, freut sich über denerfolgreichen Premierenabend: "In "Prost Mortem - Die letzte Runde"sucht Wirtin Gitti den Mörder ihres Mannes und die Handlung findetkondensiert im Setting eines Wirtshauses statt. Dort, wo dieunterschiedlichsten Menschen und deren Lebensentwürfeaufeinandertreffen, wo Entscheidungen getroffen und Politikentschieden wird. Unsere neueste 13TH STREET Eigenproduktion kreiertdamit gleich noch sein eigenes Genre: Den Kneipenkrimi. Ich freuemich, dass wir mit "Prost Mortem" unseren Zuschauern erneut etwasabsolut Außergewöhnliches bieten können, wie es so nur im Pay-TV zufinden ist."Max Moor, Moderator des Premierenabends, zeigt sich ebenfallsbegeistert: "Eine triefend schwarze Kriminal-Komödie mit allem wasdazugehört: Einer Leiche, vier Verdächtigen und einer Kommissarin,deren Scharfblick selbst Miss Marple vor Neid erblassen ließe..."Im Zentrum von "Prost Mortem - Die letzte Runde" steht dieresolute Wirtin Gitti (Doris Kunstmann, "Rote Rosen"), die denmysteriösen Tod ihres Ehemanns Werner (Werner Prinz, "Tannöd") aufeigene Faust aufklären will. Sie ist überzeugt, dass er ermordetwurde und lockt daher alle Personen, die in der Todesnacht anwesendwaren, für eine letzte Runde in die Kneipe. Neben Werners SchwesterEva (Elke Winkens, "Sturm der Liebe"), ihrem Assistenten Steven(Timur Bartels, "Club der roten Bänder"), Kellnerin Zoe (JaninaFautz, "Morgen hör' ich auf") zählt auch Stammgast Bernie (SimonSchwarz, "Dampfnudelblues") zu den Verdächtigen. Jede Folge stellteinen anderen Charakter in den Fokus und enthüllt in Rückblenden,dass jeder von ihnen ein Geheimnis hütet...13TH STREET zeigt die vier Episoden von "Prost Mortem - Die letzteRunde" am 9. und 16. Oktober 2019 als TV-Premiere jeweils ab 21.00Uhr in Doppelfolgen.Bildmaterial der Deutschlandpremiere finden Sie unter:https://we.tl/t-R2ydZcIK0uSowie auf unserer Presselounge:https://nbcuni-presse.media-press.tv/Copyright für die Bilder des Events: © Getty Images for 13thStreet/NBCUniversalEine Pressemappe zur Serie steht hier zum Download bereit:https://we.tl/t-7Hsif5LvX713TH STREET - Made of ThrillMit Top-Crime-Serien, packenden Thrillern, innovativen Kurzfilmenund herausfordernden Action-Dramen sorgt 13TH STREET fürspannungsgeladenes Entertainment - und zwar ohne Werbeunterbrechungund mit englischem Originalton. 13TH STREET ist Teil von NBCUniversalInternational Networks und gehört damit NBCUniversal an, einem derweltweit führenden Unternehmen der Medien- und Unterhaltungsbranche,das für ein internationales Publikum Unterhaltungs-, Nachrichten- undInformationsformate entwickelt, produziert und vermarktet. 13THSTREET ist eine Sendermarke von NBCUniversal International Networks.13TH STREET / 13TH STREET HD ist u.a. über folgende Plattformen zuempfangen:Deutschland: Sky, Vodafone Giga TV, Unitymedia, Deutsche TelekomMagenta TV, 1&1 Digital-TV, M7 Diveo, PYURÖsterreich: Sky, Sky X, T-Mobile Austria, A1 Telekom Austria, M7HD Austria, Hutchison Drei AustriaSchweiz: Sky Show, UPC, Teleclub, Quickline, Digital Cable GroupWeitere Informationen zum Sender und zum Programm unter:https://13thstreet.dehttps://twitter.com/13thstreetDEhttps://facebook.com/13thStreetDEhttps://youtube.com/13thstreetDE#ProstMortem #13thstreetPressekontakt:NBCUniversal International NetworksAgnes BabiuchCommunications Manager+49 (0) 89 9958 2326agnes.babiuch@sky.deOriginal-Content von: 13TH STREET, übermittelt durch news aktuell