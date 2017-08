139.000 weniger Arbeitslose als vor einem Jahr

NüRNBERG (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August im Vergleich zum Vorjahresmonat um 139.000 auf 2,545 Millionen gesunken. Gegenüber dem Vormonat stieg die Arbeitslosenzahl um 27.000, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent.

"Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhin positiv", sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele. "Die Arbeitslosigkeit ist im August aus jahreszeitlichen Gründen nochmals leicht angestiegen. Saisonbereinigt hat sie aber weiter abgenommen."

