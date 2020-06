137 Mrd. US-Dollar sind nicht der einzige Grund: Gib’s zu – Wetten du investierst nicht wie Warren Buffett?

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Zu Investieren wie Warren Buffett ist ein sehr konkretes, erstrebenswertes Foolishes Ziel. Grundsätzliche Erfolgskriterien wie das langfristig-orientierte Investieren haben wir dabei übernommen. Genauso wie den unternehmensorientierten Ansatz. Dinge, die unserer Meinung die Spreu vom Weizen trennen.

Nichtsdestotrotz werden wir als noch so Foolishe Investoren vermutlich niemals so investieren können, wie das Orakel von Omaha selbst. Das mag einerseits an den 137 Mrd. US-Dollar in Cash liegen, die das Orakel von Omaha bewegen möchte. Allerdings existieren auch andere Gründe.

Werfen wir heute in diesem Sinne einen Foolishen Grund auf wesentliche Gründe, warum du vermutlich nicht wie der Lenker der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) investieren wirst. Sowie auch, warum das für dich eine Chance sein kann.

Es gibt so, so, so dermaßen viele Unterschiede!

Dein Ansatz und der von Warren Buffett wird, wie gesagt, in einigen, wesentlichen Dingen als Foolisher Investor übereinstimmen. Langfristiges, unternehmensorientiertes Investieren gehört so beispielsweise dazu. Oder auch das Gegen-den-Markt agieren zu günstigen Zeitpunkten. Als Foolisher Investor wäre es vermessen, zu behaupten, dass es gewisse Parallelen nicht gibt.

Allerdings existieren auch bedeutende Unterschiede: Aufgrund seiner schieren Größe kann Warren Buffett so beispielsweise danach schielen, ganze Unternehmen zu kaufen. Ob es GEICO ist, oder auch Fruit of the Loom. Historisch gesehen waren einige seiner ganzheitlichen Käufe ein wesentlicher Renditetreiber. Auch, weil das Orakel von Omaha mit diesen ein gewisses Effizientpotenziel bergen könnte. Mit unserem begrenzten Einfluss und unseren beschränkten, finanziellen Mitteln ist das eher nicht möglich. Das gilt es stets im Hinterkopf zu behalten.

Warren Buffett und du, ihr seid vermutlich auch anders sozialisiert. Das Orakel von Omaha ist in Nebraska aufgewachsen. Hat mit fünf Jahren Kaugummi verkauft, in seiner Jugend seine ersten Aktien gehandelt und hat in damals sein Grundstein für das Geldverdienen und das Investieren gelegt. Auch, dass er bei Benjamin Graham lernen konnte mag eine weitere Differenz sein.

Oder, anders: Warren Buffett besitzt ganz andere Kompetenzbereiche, aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen und Lebensumstände. Das führt zu einem verschiedenen Circle of Competence und zu unterschiedlichen Blickwinkeln auf einzelne Unternehmen und Aktien. Sowie die verschiedene Bewertung von Chancen und Risiken. All das wird unterm Strich vermutlich dazu führen, dass du andere Entscheidungen triffst, als Warren Buffett. Das muss allerdings alles andere als verkehrt sein.

Gehe deinen Weg, Fool!

Wichtig ist es für erfolgreiche Investoren nämlich, nicht das Orakel von Omaha zu kopieren. Nein, sondern seinen eigenen Weg zu gehen. Innerhalb des eigenen Circle of Competence und unter Würdigung der vorhandenen und für uns sichtbaren Chancen und Risiken.

Dass wir, beispielsweise weil wir jünger sind, unter anderen Umständen aufgewachsen sind, führt zum Entdecken verschiedener Chancen. Neue Märkte wie E-Commerce, Streaming, die Cloud oder Software as a Service können wir so beispielsweise besser bewerten. Und hier vielleicht mit unserer Erfahrung langfristig bessere Entscheidungen treffen. Zumal wir es uns leisten können, in kleinere Unternehmen zu investieren. Eben weil wir keine 137 Mrd. US-Dollar in Cash idealerweise bewegen müssen. Sowie ein gigantisches Portfolio mit anderen Namen bestücken müssen.

Warren Buffett bei seinen Erfolgskriterien und dem grundsätzlichen Ansatz zu kopieren, kann daher ein Foolishes Vorhaben sein. Jedoch solltest du nicht versuchen, Entscheidungen zu treffen, die das Orakel von Omaha treffen würde. Das scheint schlichtweg einfach kaum möglich.

