1347 Property Insurance: Wo soll das nur hinführen?

Der 1347 Property Insurance-Kurs wird am 03.03.2019, 04:25 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GM mit 5,88 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Schaden- und Unfallversicherung".

1347 Property Insurance haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist 1347 Property Insurance mit einem Wert von 8,21 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Versicherung" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 47,69 , womit sich ein Abstand von 83 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die 1347 Property Insurance-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu 1347 Property Insurance vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 0 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -100 Prozent erzielen, da sie derzeit 5,88 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: 1347 Property Insurance erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -9,72 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche sind im Durchschnitt um 6,96 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -16,68 Prozent im Branchenvergleich für 1347 Property Insurance bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,49 Prozent im letzten Jahr. 1347 Property Insurance lag 20,21 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.