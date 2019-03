1347 Property Insurance: Sollten Sie jetzt etwas tun?

Für die Aktie 1347 Property Insurance aus dem Segment "Schaden- und Unfallversicherung" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GM am 09.03.2019, 22:18 Uhr, ein Kurs von 5,85 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses 1347 Property Insurance auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der 1347 Property Insurance-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 6,04 USD. Der letzte Schlusskurs (5,85 USD) weicht somit -3,15 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (4,69 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+24,73 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der 1347 Property Insurance-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die 1347 Property Insurance-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die 1347 Property Insurance-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für 1347 Property Insurance aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (7 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 19,66 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 5,85 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält 1347 Property Insurance eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt 1347 Property Insurance mit einer Rendite von -16,35 Prozent mehr als 27 Prozent darunter. Die "Versicherung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,93 Prozent. Auch hier liegt 1347 Property Insurance mit 23,28 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.