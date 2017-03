--------------------------------------------------------------Zur Pressemappehttp://ots.de/tAUco--------------------------------------------------------------Berlin/Gütersloh (ots) -Sperrfrist: 09.03.2017 23:55Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Zweimal 5.000 Euro für die Spitzenväter Yoshinao Mikami aus Essenund Oliver Blau aus Jersbek und 2.500 Euro für das Väterzentrum e.V.aus Berlin, diesjähriger SonderpreisträgerZur Förderung der Männeremanzipation würdigt dasFamilienunternehmen Mestemacher zum 12. Mal moderne Männer, die sichals Väter mit großem Engagement für ihre Kinder einsetzen und ihrerPartnerin den Rücken freihalten, damit diese in ihrem Berufvorankommen kann."Partnerschaft und geschlechterdemokratische Beziehungen sind fürSpitzenväter selbstverständlich. Sie brechen sich keinen Zacken ausder Krone, weil sie die Partnerin bei deren Karriere unterstützen undfür die Kinder da sind", betont die Initiatorin desGleichstellungspreises, Prof. Dr. Ulrike Detmers.Schirmherrin Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen undJugend, Manuela Schwesig"Herzlichen Glückwunsch an die Spitzenväter des Jahres 2017! Mitihrer Entscheidung im Beruf kürzer zu treten, um sich um ihr Kind zukümmern, gehen diese Väter mit gutem Beispiel voran. Sie leben einemoderne Familienkultur, in der Partnerschaftlichkeit großgeschriebenwird. Das wünschen sich viele Paare, doch zu wenige trauen sich. Ichunterstütze mit meiner Familienpolitik junge Familien, die sichArbeit und Familienzeit gleichberechtigter aufteilen wollen. Darummöchte ich die Familienarbeitszeit mit einem Familiengeld einführen,das Verdienstausfälle auffängt, wenn beide Eltern vollzeitnaharbeiten, um sich mehr Zeit für die Kinder zu nehmen.", äußert dieSchirmherrin Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig.Die vollständige Pressemappe mit den Porträts der Preisträgerkönnen Sie unterhttp://www.mestemacher.de/spitzenvater2017herunterladen.Pressekontakt:Prof. Dr. Ulrike DetmersInitiatorin Mestemacher Preis Spitzenvater des JahresGesellschafterin,Mitglied der zentralen Unternehmensleitung undSprecherin der Mestemacher-GruppeTel.: 05241 8709-68E-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.deOriginal-Content von: Mestemacher GmbH, übermittelt durch news aktuell