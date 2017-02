12 Meilensteine in der Geschichte der Virtual Reality (FOTO)

Berlin (ots) -Viele Tech-Gurus haben das Jahr 2016 als Jahr der Virtual Realitybenannt, aber... wusstest Du, dass das erste Konzept der VirtualReality auf den Anfang des 19ten Jahrhundert zurückgeht? In unsererInfografik, "Die 12 Meilensteine in der Geschichte der VirtualReality", decken wir die 12 Geräte der 180 jährigen VirtualReality-Entwicklung auf, die VR heutzutage so populär gemacht haben:http://ots.de/hhr0cVirtual Reality war definitiv das beliebteste Thema derTech-Konferenzen und Events im Jahr 2016. Die meisten Tech-Eventsdiskutierten über die Frage, inwiefern Virtual Reality das Leben derMenschen beeinflussen wird oder über Themen wie den Einfluss aufUnterhaltung, Social Media, Spiele, die Arbeit, Bildung und dieMedizin.Momentan wird, gemäß mehrerer Tech-Hersteller, erwartet, dassVirtual Reality, in 2 oder 3 Jahren, in Jedermanns Haushalt zu sehensein wird. Dies liegt an der Tatsache, dass die VR-Technologie, vonTag zu Tag, leistungsfähiger, zugänglicher günstiger und kompatibler,mit einer größeren Vielfalt an Geräten, wird.Aber welche ist die Geschichte hinter dieser hoch unterhaltsamenTechnologie? Wie viel Aufwand und Zeit wurde investiert, um dieseaufwendigen Geräte, die wir heute sehen, zu entwickeln?Die Antwort kannst du der Infografik "Die 12 Meilensteine in derGeschichte der Virtual Reality" entnehmen, welche die, für dieEntwicklung der Virtual Reality, einflussreichsten Geräte vorstelltund erklärt, was die VR, wie wir sie heute kennen, gestaltet hat:http://ots.de/v87OaBeginnend bei dem Stereoscope, einem Gerät von 1838, das aufbinokularen Bildern basiert, die eine Illusion von Tiefe kreieren unddas demonstriert, wie zwei Bilder, die in einer gewissen Weisegezeigt werden, eine Illusion eines 3-dimensionalen Objekteserstellen können, bis hin zur ersten Idee des "Kino der Zukunft" von1955. Bewegen wir uns weiter auf der Zeitachse, erreichen wir dieZeit des Nintendo Power Handschuhs, welches alsVirtual-Reality-Controller für Spiele benutzt wurde.NASA, sowie andere große Forschungsinstitute spielten eine großeRolle in der Entwicklung der Virtual Reality, indem siebeispielsweise große Summen für die diese ausgaben. NASA entwickelte1985 das VIVED Headset, welches Astronauten und Kosmonauten helfensollte, ihre Roboter, aus der Entfernung, zu kontrollieren, sodasssie riskante Operationen, außerhalb des Raumschiffes, nicht selberdurchführen mussten.Google hatte ebenfalls einen sehr großen Einfluss auf dieEntwicklung der Virtual Reality, indem sie das Google Cardboardherausbrachten - einem Gerät, das Virtual Reality bezahlbar ($15) undsomit, vor nur 3 Jahren, zugänglicher machte. Vergleiche dies mit den90er Jahren, als VR-Technologie noch US$50,000 - US$100,000 kostete.Jedes dieser 12 Geräte, die in der Infografik abgebildet werden,ist ein historischer Meilenstein, der nicht nur zu diesemtechnologischen und gesellschaftlichen Durchbruch beigetragen,sondern auch die Grundlage für diesen geschaffen hat. Zu den 12ausgewählten Geräte werden Informationen wie der Preis, das Gewicht,die Bildschirmauflösung, das Sichtfeld, die Tracking-Fläche, dieTracking-Sensoren, Stereolautsprecher, Gestensteuerung, sowie einAusschnitt der Geschichte, vorgestellt.Pressekontakt:Altan Sarisin