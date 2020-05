12. Mai 2020: Demokratie unter Beschuss / Webtalk mit dem Hongkonger Aktivisten Wong Yik Mo

Berlin (ots) - Die prodemokratische Protestbewegung in Hongkong ist trotz der Corona-Krise wieder im Aufschwung. Einer ihrer Anführer ist der Aktivist Wong Yik Mo. Im Livestream (https://us02web.zoom.us/j/85818090679) der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit spricht er über die Perspektiven der Protestbewegung und die liberale Zukunft Hongkongs.Millionen Bürgerinnen und Bürger demonstrierten im vergangenen Jahr gegen die Peking-nahe Regierung unter Carrie Lam. Durch das Corona-Virus und umfassende Versammlungsverbote ist die Bewegung zwischenzeitlich zum Stillstand gekommen. Nun erlebt sie wieder mehr Zulauf. Denn Demokratie, der liberale Rechtsstaat und die Unabhängigkeit des Landes stehen noch immer unter dem Druck der chinesischen Interessen in Hongkong. Was können die neuen Proteste bewirken?Ort: https://shop.freiheit.org/#!/Veranstaltung/FA9AX ( Zoom (https://us02web.zoom.us/j/85818090679) )Termin: 12. Mai 2020 um 17:00 UhrDie GästeWong Yik Mo ist einer der führenden Köpfe der Hongkonger Protestbewegung. Er setzt sich für die Bewahrung und Ausweitung bürgerlicher Freiheit in Hongkong ein und berichtet via Twitter regelmäßig über die aktuellen Geschehnisse vor Ort.Pressekontakt:Anders MertzlufftPressesprecherLeiter des Fachbereichs KommunikationFriedrich-Naumann-Stiftung für die FreiheitReinhardtstraße 1210117 BerlinPhone: +49(0)30.28 87 78 59Fax: +49(0)30.28 87 78 49anders.mertzlufft@freiheit.org http://www.freiheit.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43315/4593433OTS: Friedrich-Naumann-Stiftung für die FreiheitOriginal-Content von: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, übermittelt durch news aktuell