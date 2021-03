12 Kommunikationsdienste-Aktien: Sind Sie bereit?

Kursgewinner(NASDAQ:CRTD) Aktien stiegen am Montag nachbörslich um 9,66% auf $7,15. Dieses Wertpapier wurde mit einem Volumen von 270,9K Aktien gehandelt, was 105,49% des durchschnittlichen Volumens der letzten 100 Tage ausmacht. Der Marktwert der ausstehenden Aktien liegt bei $61,8 Millionen.(NASDAQ:GIGM) Aktien stiegen um 6,19% auf $3,94. Das Handelsvolumen für dieses Wertpapier schloss bei 39,8K, was 16,27% des durchschnittlichen Ganztagesvolumens der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!