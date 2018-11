12. Europäischer Mediengipfel Lech beleuchtet die neue Weltpolitik zwischen Protektionismus, Populismus und Provokationen

Lech am Arlberg (ots) - Von 29. November bis 1. Dezember 2018 wird Lech amArlberg wieder zum Treffpunkt führender internationaler Experten aus Politik,Wirtschaft, Wissenschaft und Medien.In Diskussionsforen werden die politischen Gefahren und Chancen für Europaebenso im Mittelpunkt stehen wie die digitale Zukunft im Spannungsfeld zwischenDemokratie und Daten-Diktatur. Der Europäische Mediengipfel ist eine IangjährigeGemeinschaftsinitiative des Verbandes der Auslandpresse in Wien und der AgenturProMedia, die 2007 die Veranstaltung ins Leben rief. Als Gastgeber fungiert LechZürs Tourismus. Viele renommierte Medienhäusern unterstützen den EuropäischenMediengipfel. Initiiert wurden zudem ein europäisches Stipendienprogramm undeine Medienakademie mit rund 30 Stipendiaten.Am Donnerstag, 29. November, setzt Heribert Prantl (Mitglied der Chefredaktionder Süddeutschen Zeitung) mit seiner Analyse zur neuen Weltpolitik den Auftaktzum diesjährigen Europäischen Mediengipfel. Im Gespräch mit Hans-PeterSiebenhaar (Südosteuropa-Korrespondent des Handelsblatts, Präsident derAuslandspresse in Wien) wird im Anschluss mit Johannes Hahn (EU-Kommissar fürEuropäische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen, ÖVP) dieaktuellen Herausforderungen der europäischen Politik diskutieren.Unter dem Titel "Israel und die aktuelle Weltpolitik" moderiert Andreas Pfeifer(außenpolitischer Ressortleiter im aktuellen Dienst des ORF-Fernsehens) eineExpertenrunde mit Faten Mukarker (palästinensische Friedensaktivistin ausBethlehem), Arye Shalicar (deutsch-israelischer Schriftsteller) und AlexandraFöderl-Schmid (Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Israel). DiesenThemenschwerpunkt setzt Susanne Glass (ARD Studioleiterin in Israel, ehemaligePräsidentin der Auslandspresse in Wien) im Gespräch mit Eliyah Havemann fort.Den Eröffnungsabend beschließt Daniela Kraus (Geschäftsführerin des fjum - forumjournalismus und medien) mit einer Diskussion zum Thema "Diktatur der Daten -Demokratie unter Druck" mit Thomas Schulz, dem Bestseller-Autor undSPIEGEL-Korrespondenten im Silicon Valley und Richard Gutjahr (Mitarbeiter derChefredaktion des Bayerischen Fernsehens, Moderator und Blogger).Freitag am Vormittag, 30. November, steht die Entwicklung der traditionellenMedienlandschaft am Prüfstand. Peter Kropsch (Vorsitzender der Geschäftsführungder Deutschen Presseagentur - dpa) referiert zur Rolle nationalerNachrichtenagenturen "zwischen Fake News und Public Value". Das APA Medienforumwidmet sich dem Thema "Daten in den Medien: Profit oder Glaubwürdigkeit?" - dazuleitet Astrid Zimmermann (Generalsekretärin des Presseclub Concordia) ein Podiummit Karin Thiller (Geschäftsführerin der APA - Austria Presse Agentur), IngridSchneider (Professorin am Institut für Politikwissenschaft der UniversitätHamburg, beschäftigt sich mit Fragen der "Ethik in derInformationstechnologie"), Ingrid Müller (leitende Redakteurin des BerlinerTagesspiegels und verantwortliche Redakteurin beim datengetriebenen Projekt"Check your Government"), Stefan Ströbitzer (selbständigerDigitalisierungsberater, ehemals Leiter der TV-Entwicklung im ORF).Abgeschlossen wird der Themenschwerpunkt mit einem Dialog über "Medien, Machtund Unterhaltungskapitalismus" zwischen Medienmacher Kai Diekmann (ehemaligerHerausgeber und Chefredakteur der BILD Zeitung) und Florian Klenk (Chefredakteurder österreichischen Wochenzeitung "Falter")."Europa - zwischen regionaler Vielfalt, nationalen Egoismen und europäischerEinheit" - das wird das Leitthema für die Diskussionen am Freitag, die ab 17 Uhrim arlberg1800 in St. Christoph am Arlberg fortgeführt werden. Eröffnet wird derAbend durch die Tiroler Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann. Anschließenddiskutiert sie unter der Leitung von Esther Mitterstieler (Chefredakteurin desösterreichischen Wochenmagazins "News") mit Markus Wallner (Landeshauptmann vonVorarlberg) und Arno Kompatscher (Landeshauptmann von Südtirol und Präsident derEuroparegion Tirol - Südtirol - Trentino). "Ansichten zur Lage Europas" gibt esin Folge vom österreichische Schriftsteller Robert Menasse im Gespräch mit EvaLinsinger (Leiterin des Ressorts Innenpolitik beim österreichischenWochenmagazin Profil).Es folgt ein Cocktailempfang von Moser Holding/Tiroler Tageszeitung und RussMedia/Vorarlberger Nachrichten mit Begrüßungsworten von Hermann Petz(Vorstandsvorsitzender der Moser Holding AG) und Gerold Riedmann (Chefredakteurder Vorarlberger Nachrichten und Geschäftsführer von Russ Media). Danachbeantwortet der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einemexklusiven - vorab aufgezeichneten - Interview Fragen von Meret Baumann (NZZKorrespondentin in Wien, Vizepräsidentin der Auslandspresse in Wien). Sie wirddie angesprochenen Themen dann live in St. Christoph mit Julian Reichelt(Vorsitzender der BILD-Chefredaktionen) und der österreichischenStaatssekretärin im Innenministerium Karoline Edtstadler fortsetzen. DasGespräch moderiert Gerold Riedmann.Seinen Abschluss findet der Europäische Mediengipfel 2018 wieder in Lech amSamstag, 1. Dezember, ab 9.30 Uhr mit einem "Standard-Talk" mit demstellvertretenden Chefredakteur Rainer Schüller und Standard-KorrespondentSteffen Arora darüber, sowie einem Internationaler Presseclub rund um den"Brexit" und seine Folgen. Der Standard Talk bringt unter dem Titel "Vom Helferzum Gejagten: Wie die Behörden Edward Snowdens Anwalt unter Druck setzen" einGespräch mit Robert Tibbo. "Wie europäisch bleiben die Briten und wievielGroßbritannien braucht Europa?" - diese Frage analysiert Moderator MarkusSpillmann (Medienmanager, Journalist und Berater) mit Sebastian Borger(deutscher Journalist, Autor und freier London Korrespondent), Birgit Schwarz(ORF Korrespondentin in Berlin), Oliver Washington (Korrespondent des SRF inBrüssel) und Othmar Karas (Mitglied des Europäischen Parlaments).Europäisches Stipendienprogramm und MedienakademieDer Mediengipfel am Arlberg spricht gezielt die junge Generation der künftigenEntscheidungsträgerInnen an. Unter der Schirmherrschaft des EU-Parlaments undfinanzieller Unterstützung durch Othmar Karas, EP-Vizepräsident a. D sowie durchdie Abteilung Südtirol, Europaregion und Außenbeziehungen des Landes Tirol,bietet der Mediengipfel nun schon zum siebten Mal unter der Leitung von DorisDialer (Universität Innsbruck / Universität Kehl) ein EU-Stipendienprogramm fürStudierende internationaler Universitäten und Fachhochschulen an.Zudem wird auch heuer wieder eine Medienakademie unter der Leitung des SchweizerKommunikationsexperten Markus Spillmann und des stellvertretenden Chefredakteursder APA Werner Müllner stattfinden. Unterstützt wird diese Initiative von MoserHolding, Russ Media, dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inÖsterreich sowie der APA. Insgesamt erhalten so rund 30 Stipendiaten dieMöglichkeit zur Teilnahme.Im Rahmen des Stipendienprogramms und der Medienakademie wird heuer eininhaltlicher Schwerpunkt im Bereich Wirtschaft gesetzt. Dazu wird u.a. derrenommierte Verhaltensökonom Matthias Sutter (Direktor am Max Planck Institutzur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn, lehrt an der Universität zuKöln und der Universität Innsbruck) einen Beitrag zum Thema "Die ökonomischeVermessung der Welt: Wo steht Europa in der Welt und welche Spannungen gibt esinnerhalb Europas?" liefern.Über den Europäischen MediengipfelSeit dem Gründungsjahr 2007 bildet der Europäische Mediengipfel in Lech amArlberg einen außergewöhnlichen Rahmen für Diskussionen, in denen ungefilterteEinblicke und fundierte Ausblicke in die anhaltend turbulente Welt der Medien,die europäische Politik und die wirtschaftlichen wie gesellschaftspolitischenZusammenhänge der europäischen Lebensrealität geboten werden. Der unter derSchirmherrschaft des österreichischen Außenministeriums stehende EuropäischeMediengipfel - von der Kommunikationsagentur ProMedia Kommunikation initiiertund seither federführend mit Lech Zürs Tourismus GmbH und dem Verband derAuslandspresse in Wien organisiert - wird von der Gemeinde Lech und dem LandVorarlberg, dem Presseclub Concordia sowie von der D. Swarovski Tourism ServicesGmbH, der BTV - Bank für Tirol und Vorarlberg und BMW unterstützt. WeiterePartner sind das Land Tirol, das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inÖsterreich und die Tirol Werbung. Als Medienpartner der Veranstaltung fungierenDer Standard, die APA - Austria Presse Agentur, das Handelsblatt, die TirolerTageszeitung sowie das Vorarlberger Medienhaus.Kontakt:Mag. Gabi ZillerProMediaBrunecker Str. 16020 Innsbruckt: +43 512 214004 - 21m: +43 664 88539390www.newsroom.prgabi.ziller@pro.mediaOriginal-Content von: ProMedia Kommunikation GmbH, übermittelt durch news aktuell