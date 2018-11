12. Europäischer Mediengipfel in Lech: Grenzen der globalisierten Gesellschaft

Lech am Arlberg (ots) - Welche Probleme auf Österreich und Europa zukommen undwas wir dagegen unternehmen können, war Thema des Eröffnungsabends beim 12.Europäischen Mediengipfel in Lech am ArlbergDen inhaltlichen Einstieg zum Mediengipfel lieferte am Donnerstag HeribertPrantl, Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, mit einer Analysezu Populismus und Nationalismus in Europa. Überall in der Welt sei derNationalismus auf dem Vormarsch - in der Türkei und den USA ebenso wie inBrasilien und Österreich. Vielerorts sei der Geist der Solidaritätabhandengekommen. "Wo ist er geblieben? Hat Trump ihn eingemauert? Hat Erdoganihn in die Zelle geworfen? Haben Matteo Salvini, Heinz-Christian Strache undVictor Orban ihn im Mistbeet des Nationalismus vergraben?", fragte Prantl. ImAngesicht dieser Entwicklungen dürfe man aber nicht den Fehler machen, denNationalismus als unaufhaltsame Naturkraft zu sehen. Vielmehr gelte es, aktiv zuwerden und die EU zu stärken. "Zukunft gibt es nicht festgefügt, sie entstehtin jedem Moment der Gegenwart, ist darum in jedem Moment auch veränderbar" ,betonte Prantl, und: "Wir brauchen ein besseres Europa."Der Frage, wie man ein besseres Europa erreichen könne, stellte sich auchJohannes Hahn, EU-Kommissar für Europäische Nachbarschaftspolitik undErweiterungsverhandlungen, im Gespräch mit Hans-Peter Siebenhaar, Präsident derAuslandspresse in Wien. "Wir verbringen ein Drittel der Zeit damit, ein oderzwei Staaten zu überzeugen, um eine einstimmige Entscheidung treffen zu können.Diese Abstimmungsmodi müssen wir ändern. Wir hätten schon so viel erreichenkönnen mit anderen Entscheidungsmustern. Man muss als 'Unterlegener' dieseMehrheitsentscheidung auch anerkennen", so Hahn.Im Anschluss diskutierten Faten Mukarker, palästinensische Friedensaktivistinaus Bethlehem, Ayre Shalicar, deutsch-israelischer Schriftsteller, und AlexandraFöderl-Schmid, Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Israel, mit AndreasPfeifer, außenpolitischer Ressortleiter im aktuellen Dienst des ORF, die Teilungdes israelischen Staates und eine Rückkehr des Anti-Semitismus in Europa. Auchdie Rolle der USA als Vermittler war hier Thema. Laut Mukaker hätte Palästinahier keine wahre Alternative, obwohl sich die USA klar hinter Jerusalem gestellthätte. "Wir hoffen einfach, dass dieser Deal vielleicht - wir leben ja im Landder Wunder - auch etwas beinhaltet, das gut für uns ist", so Mukaker. Shalicarkonstatierte, dass Jerusalem gegenüber Trump und den USA abwartend reagiere, daman den Partner nicht einschätzen könne. Auch betonte er den immer stärkerwerdenden Antisemitismus in Deutschland, für den er unter anderem die Medienverantwortlich macht. Föderl-Schmid sah dies jedoch als zu kurz gegriffen undbetonte dabei die Hürden, die journalistisches Arbeiten oft erschweren würden:"Es ist nicht immer einfach, als Journalistin aus Israel zu berichten. Nichtalle Pressekonferenzen stehen für alle Journalisten offen. Der letzte Empfangder Auslandspresse glich einer Journalistenbeschimpfung."Im Anschluss bot der Autor Eliyah Havemann eine sehr persönliche Perspektive.Der gebürtige Deutsche erzählte, warum er nach Israel ausgewandert und zumJudentum konvertiert ist. Auch den von Shalicar aufgebrachten Vorwurf deswachsenden Antisemitismus in Deutschland griff er dabei auf: "Die doppeltenStandards müssen aufhören. "Nathan der Weise" ist das schlimmste Buch fürdeutsche Juden, denn wir werden an diesem Vorbild gemessen. Wir sind aber auchnicht besser als andere und machen Fehler - diese sollte man uns auchzugestehen."Den Abschluss des inhaltsreichen Abends machten Thomas Schulz, Bestsellerautorund Spiegel-Korrespondent im Silicon Valley, und Richard Gutjahr, Mitarbeiterder Chefredaktion des Bayerischen Fernsehens, im Gespräch mit Daniela Kraus,Geschäftsführerin des fjum_forum journalismus und medien. Zum Thema "Diktaturder Daten - Demokratie unter Druck" bemerkte Schulz gleich zu Beginn:"Entwicklungen dauern nicht mehr dreißig, sondern fünf Jahre." Dabei waren sichbeide Referenten einig, dass China in den Entwicklungen der nächsten Jahre einenstarken Einfluss haben werde. "Google will nach China expandieren, weil China imTech-Bereich immer stärker wird. Es gibt Bedenken, dass das chinesische Modell -das staatlich geförderte Wissenschaftsmodell - große Erfolge bringt", führteSchulz aus. "Die wertvollsten Start-ups sind in China - das führt zu Nervositätim Silicon Valley", ergänzte Gutjahr.Fotos des Eröffnungsabends in der APA-Fotogalerie hier(https://www.apa-fotoservice.at/galerie/14609/)Audio-Files hier (https://www.ots.at/redirect/newsroom8)Über den Europäischen MediengipfelSeit dem Gründungsjahr 2007 bildet der Europäische Mediengipfel in Lech amArlberg einen außergewöhnlichen Rahmen für Diskussionen, in denen ungefilterteEinblicke und fundierte Ausblicke in die anhaltend turbulente Welt der Medien,die europäische Politik und die wirtschaftlichen wie gesellschaftspolitischenZusammenhänge der europäischen Lebensrealität geboten werden. Der unter derSchirmherrschaft des österreichischen Außenministeriums stehende EuropäischeMediengipfel - von der Kommunikationsagentur ProMedia Kommunikation initiiertund seither federführend mit Lech Zürs Tourismus GmbH und dem Verband derAuslandspresse in Wien organisiert - wird von der Gemeinde Lech und dem LandVorarlberg, dem Presseclub Concordia sowie von der D. Swarovski Tourism ServicesGmbH, der BTV - Bank für Tirol und Vorarlberg und BMW unterstützt. WeiterePartner sind das Land Tirol, das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inÖsterreich und die Tirol Werbung. Als Medienpartner der Veranstaltung fungierenDer Standard, die APA - Austria Presse Agentur, das Handelsblatt, die TirolerTageszeitung sowie die Vorarlberger Nachrichten.Kontakt:Mag. Gabi ZillerProMediaBrunecker Str. 16020 Innsbruckt: +43 512 214004 - 21m: +43 664 88539390www.newsroom.prgabi.ziller@pro.mediaOriginal-Content von: ProMedia Kommunikation GmbH, übermittelt durch news aktuell