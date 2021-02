12 Energieaktien: Was ist neu?

Gewinner

Die Aktien von U.S. Well Services (NASDAQ:USWS) stiegen während der Nachmarktsitzung am Dienstag um 24,3% auf $0,4. Das Handelsvolumen dieses Wertpapiers schloss bei 322,8K, was 20,49% des durchschnittlichen Ganztagesvolumens der letzten 100 Tage ausmachte. Der Marktwert ihrer ausstehenden Aktien liegt bei 31,5 Millionen Dollar.

Die Aktien von ONEOK (NYSE:OKE) stiegen um 2,8% auf 30,1 USD. Dieses Wertpapier, das mit einem Volumen von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung