12. Deutscher Seniorentag 28. - 30. Mai / Wenn Seh- und Hörvermögen nachlassen: Geräte in anspruchsvollem Design gibt es auch mit komfortabler Bedienung (FOTO)

München (ots) -Nützlich ist alles, was die Lebensqualität älterer Generationenerhält und verbessert. Sinnvoll ist, wenn Gerätebeschriftungen gutlesbar und beispielsweise ein Telefon hörgerätekompatibel ist.Ansonsten wollen die Älteren unter uns keine so genannten"Seniorenmodelle".Moderne Geräte werden solchen Ansprüchen oft nicht gerecht.Beispiel Telefone oder Smartphones: Sie werden zwar immer smarter,aber auch kleiner, komplexer und damit schwer bedienbar. KannTelefonie nicht einfach sein und darüber hinaus zusätzlich Sicherheitbieten?Doch -kann sie. Man muss sich nur ausreichend informieren. Wenn abeinem gewissen Alter Komfortfunktionen eine Rolle spielen, dannsollte man auf folgende Punkte achten:Große Tasten mit spürbarem Druckpunkt, Farbdisplay mit großerSchrift und Kontrastanpassung, einfache Bedienbarkeit und flexibleLautstärkeregelung, Notruffunktion und Freisprech-Clip. Besonderswichtig: Haptik und Tastatur. Dabei geht es nicht nur um Größe undBeleuchtung, sondern auch um Druckpunkt und Beschriftung. Auch dieBedienoberfläche ist übersichtlich und intuitiv.Ein diesbezüglich beispielhaftes Modell ist das Gigaset E560APLUS, eine Kombination aus Festnetztelefon mit Anrufbeantworter undNotruf-Freisprech-Clip. Dieser kann bequem am Gürtel getragen werden,fällt mit seinen 30 Gramm Gewicht und 8 cm Größe nicht weiter auf undeignet sich im Alltag zum Telefonieren, ohne dass dasSchnurlostelefon in der Nähe sein muss. Im Fall der Fälle löst einTastendruck einen Notruf an bis zu vier voreingestellte Nummern aus.Hier zeigt sich, dass der Hersteller seit Jahren bei Forschung undEntwicklung die Merkmale Ergonomie, Komfort und Sicherheit besondersim Fokus hat. Das stellt er auch bei Telefonen der neuen Produktlinie"life series" unter Beweis.