12. Deutscher Gefahrstoffschutzpreis ausgelobt / Innovative Konzepte und praktische Lösungen zum Schutz vor Asbest gesucht (FOTO)

Dortmund (ots) -Unter dem Motto "Erfolgreich gegen Asbest" sucht der 12. DeutscheGefahrstoffschutzpreis nach innovativen Konzepten und praktischenLösungen zum Schutz von Beschäftigten. Trotz seines Verbotes im Jahre1993 gefährdet das einstige "Wundermineral" Asbest noch heute dieBeschäftigten. Insbesondere bei Instandhaltungsarbeiten an und inGebäuden, die vor 1993 erbaut wurden, können die gefährlichen Fasernfreigesetzt werden und Beschäftigte aber auch Nutzer gefährden. DieBewerbungsfrist für den mit insgesamt 10.000 Euro dotiertenGefahrstoffschutzpreis läuft bis zum 15. April 2018.Mit dem Gefahrstoffschutzpreis will das Bundesministerium fürArbeit und Soziales 2018 insbesondere Lösungen aus der Praxisauszeichnen, die Beschäftigte beim Bauen im Bestand vor Asbestschützen. Gesucht werden zum einen neue Möglichkeiten füremissionsarmes Arbeiten bei Asbestbelastung. Preiswürdig sind auchneue Schulungskonzepte und -maßnahmen zur Qualifizierung derMitarbeiter. Zudem können Maßnahmen und Projekte ausgezeichnetwerden, die die Beschäftigten umfassend über die Gefahren, die vonAsbest ausgehen, informieren und sie zugleich für sicheres Arbeitensensibilisieren.Am Deutschen Gefahrstoffschutzpreis können Einzelpersonen,Personengruppen, Unternehmen und Organisationen teilnehmen. Nennungenfür den Preis nimmt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz undArbeitsmedizin (BAuA) in Dortmund bis zum 15. April 2018 entgegen.Die Unterlagen sollten eine Charakterisierung des Teilnehmers, derArt der durchgeführten Maßnahmen und der erreichten beziehungsweiseerwarteten Verbesserung enthalten. Diese Informationen solltenzusätzlich auf einer Seite zusammengefasst werden. EingereichteUnterlagen werden nicht zurückgesandt. Über die Vergabe des Preisesentscheidet eine unabhängige Jury. Die Preisverleihung wirdvoraussichtlich im Herbst 2018 stattfinden. Die prämierten Beiträgesollen in der DASA Arbeitswelt Ausstellung vorgestellt werden.Die gesamte Ausschreibung sowie Beispiele guter Praxis aus denvergangenen Wettbewerben gibt es im Internetangebot der BAuA unterwww.gefahrstoffschutzpreis.de.Weitere Informationen beiJudith kleine BalderhaarBundesanstalt für Arbeitsschutz und ArbeitsmedizinGruppe 4.6 "Gefahrstoffmanagement"Friedrich-Henkel-Weg 1-2544149 DortmundTelefon: 0231 9071 2594E-Mail: gefahrstoffschutzpreis@baua.bund.deForschung für Arbeit und GesundheitSichere und gesunde Arbeitsbedingungen stehen für sozialenFortschritt und eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Die Bundesanstaltfür Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) forscht und entwickelt imThemenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, fördert denWissenstransfer in die Praxis, berät die Politik und erfüllthoheitliche Aufgaben - im Gefahrstoffrecht, bei der Produktsicherheitund mit dem Gesundheitsdatenarchiv. Die BAuA ist eineRessortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich desBundesministeriums für Arbeit und Soziales. Über 700 Beschäftigtearbeiten an den Standorten in Dortmund, Berlin und Dresden sowie inder Außenstelle Chemnitz. www.baua.dePressekontakt:Jörg FeldmannBundesanstalt für Arbeitsschutz und ArbeitsmedizinGruppe 6.1, PressearbeitFriedrich-Henkel-Weg 1-2544149 DortmundTel.: 0231 9071-2330Fax: 0231 9071-2299E-Mail: presse@baua.bund.dewww.baua.de