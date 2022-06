12 Aktien, die einst das wertvollste Unternehmen der Welt waren

An der Wall Street gab es in den 2010er Jahren eine Menge Veränderungen. Eine Sache, die sich in diesem Jahrzehnt änderte, war der Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt. Kampf um die Spitze In den letzten 10 Jahren gab es mehrere Führungswechsel in der Spitzenposition der Marktkapitalisierung. DieExxon Mobil Corporation(NYSE:XOM) begann das Jahrzehnt als das wertvollste Unternehmen der Welt mit… Hier weiterlesen