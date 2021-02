12 Aktien der Konsumgüter: Endspurt?

Kursgewinner

Wunong Net Technology Co (NASDAQ:WNW) Aktien stiegen am Donnerstag nachbörslich um 30,23% auf $20,72. Das heutige Handelsvolumen für dieses Wertpapier schloss bei 839,4K Aktien, was 148,78% des durchschnittlichen Volumens der letzten 100 Tage entspricht.

Die Aktien von Muscle Maker (NASDAQ:GRIL) stiegen um 29,61% auf $3,72. Das Handelsvolumen von Muscle Maker erreichte bei Börsenschluss 1,4 Millionen Aktien, was 295,87% des durchschnittlichen Volumens der



